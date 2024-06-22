Gürcistan Maçında Galibiyeti Alınca Yaşadığımız Sevinç Kutlamaları Konuşulmaya Devam Ediyor

Euro 2024 için Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçı 3-1 galibiyetimizle sonuçlanmıştı. Ardından ise Dortmund ile birlikte birçok yerde Türk taraflarlar görkemli kutlamalar yaptıkları anlarla kameralara yansımıştı.
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Yapılan kutlamalar için bu kadar Türk ülkemizde bir araya gelmiyor geyiği de dönmüştü.
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Şimdilerde ise bu kutlamalara ithafen yapılan bir video paylaşımı sosyal medyada viral olarak kahkahaları topladı.
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