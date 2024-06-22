Görüş Bildir
Haberler
Video
Gürcistan Maçında Galibiyeti Alınca Yaşadığımız Sevinç Kutlamaları Konuşulmaya Devam Ediyor

Gürcistan Maçında Galibiyeti Alınca Yaşadığımız Sevinç Kutlamaları Konuşulmaya Devam Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 09:29

İçerik Devam Ediyor

Euro 2024 için Dortmund’un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Gürcistan maçı 3-1 galibiyetimizle sonuçlanmıştı. Ardından ise Dortmund ile birlikte birçok yerde Türk taraflarlar görkemli kutlamalar yaptıkları anlarla kameralara yansımıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapılan kutlamalar için bu kadar Türk ülkemizde bir araya gelmiyor geyiği de dönmüştü.

Yapılan kutlamalar için bu kadar Türk ülkemizde bir araya gelmiyor geyiği de dönmüştü.

Şimdilerde ise bu kutlamalara ithafen yapılan bir video paylaşımı sosyal medyada viral olarak kahkahaları topladı.

Şimdilerde ise bu kutlamalara ithafen yapılan bir video paylaşımı sosyal medyada viral olarak kahkahaları topladı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın