Milli Takım'da Gürcistan'a Attığı Muhteşem Golle Dünyayı Ayağa Kaldıran Arda Güler Belirsizliği
Milli Takım'da Gürcistan'a Attığı Muhteşem Golle Dünyayı Ayağa Kaldıran Arda Güler Belirsizliği
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, grubun en zorlu maçı olarak görülen Portekiz karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu belirtirken son taktik idmanda Arda'nın yerine Yunus Akgün'ün denendiği ortaya çıktı.
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A Milli Takım, F Grubu'nda yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti.
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Üç puanı getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmişti.
Arda Güler, muhteşem golüyle tüm dünyada adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Yarın saat 19'da oynanacak Portekiz maçı öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması geldi.
İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu var. Yarın baştan mı yoksa sonradan mı oynayacağına karar vereceğiz. Riski değerlendirip ona göre bakacağız." dedi.
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Yağız Sabuncuoğlu da son taktik idmanda Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ün denendiğini kesin kararın maç sabahı verileceğini paylaştı.
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