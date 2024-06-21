Milli Takım'da Gürcistan'a Attığı Muhteşem Golle Dünyayı Ayağa Kaldıran Arda Güler Belirsizliği

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, grubun en zorlu maçı olarak görülen Portekiz karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu belirtirken son taktik idmanda Arda'nın yerine Yunus Akgün'ün denendiği ortaya çıktı.