Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım'da Gürcistan'a Attığı Muhteşem Golle Dünyayı Ayağa Kaldıran Arda Güler Belirsizliği

Milli Takım'da Gürcistan'a Attığı Muhteşem Golle Dünyayı Ayağa Kaldıran Arda Güler Belirsizliği

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 23:23

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, grubun en zorlu maçı olarak görülen Portekiz karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu belirtirken son taktik idmanda Arda'nın yerine Yunus Akgün'ün denendiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Takım, F Grubu'nda yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti.

A Milli Takım, F Grubu'nda yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti.

Üç puanı getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmişti.

Üç puanı getiren goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmişti.

Arda Güler, muhteşem golüyle tüm dünyada adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Arda Güler, muhteşem golüyle tüm dünyada adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Yarın saat 19'da oynanacak Portekiz maçı öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması geldi.

Yarın saat 19'da oynanacak Portekiz maçı öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması geldi.

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu var. Yarın baştan mı yoksa sonradan mı oynayacağına karar vereceğiz. Riski değerlendirip ona göre bakacağız." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu var. Yarın baştan mı yoksa sonradan mı oynayacağına karar vereceğiz. Riski değerlendirip ona göre bakacağız." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yağız Sabuncuoğlu da son taktik idmanda Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ün denendiğini kesin kararın maç sabahı verileceğini paylaştı.

Yağız Sabuncuoğlu da son taktik idmanda Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ün denendiğini kesin kararın maç sabahı verileceğini paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın