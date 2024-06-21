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Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Alman Devi Bayern Münih Talip Oldu!

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Alman Devi Bayern Münih Talip Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 22:16

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Tecrübeli orta sahanın, yeni sezonda kırmızı-beyazlı formayı giymeye istekli olduğu ifade edildi.

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Almanya basınından Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

Almanya basınından Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

Yağız Sabuncuoğlu da, İtalya Seri A'da sezonun en iyi orta sahası seçilen milli futbolcunun Bayern'e gitmek istediğini ifade etti.

Yağız Sabuncuoğlu da, İtalya Seri A'da sezonun en iyi orta sahası seçilen milli futbolcunun Bayern'e gitmek istediğini ifade etti.

Alman kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Ancak şu an için Inter'e bir teklifte bulunulmadı.

Alman kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Ancak şu an için Inter'e bir teklifte bulunulmadı.
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Mehmet Erdem

Bi yanlışlık olmasın?

nevertheless

helal sana aslan parçası git gelme sakın buralara geri👏👏👏

Tehuti

geri gelme derken? hiç bir zaman burada değildi zaten.

chillybombom

Seneye Leverkusen'in yine şampiyon olacağı kesinleşmiş oldu.