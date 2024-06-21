Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Alman Devi Bayern Münih Talip Oldu!
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Alman Devi Bayern Münih Talip Oldu!
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Tecrübeli orta sahanın, yeni sezonda kırmızı-beyazlı formayı giymeye istekli olduğu ifade edildi.
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Almanya basınından Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.
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Yağız Sabuncuoğlu da, İtalya Seri A'da sezonun en iyi orta sahası seçilen milli futbolcunun Bayern'e gitmek istediğini ifade etti.
Alman kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Ancak şu an için Inter'e bir teklifte bulunulmadı.
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Bi yanlışlık olmasın?
helal sana aslan parçası git gelme sakın buralara geri👏👏👏
geri gelme derken? hiç bir zaman burada değildi zaten.
Seneye Leverkusen'in yine şampiyon olacağı kesinleşmiş oldu.