Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Nişantaşı’nda Objektiflere Yansıdı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olmasıyla büyük yankı uyandırdı. İstanbul’a gelen Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde “İstanbul harika bir şehir ama ben bunun için değil kazanmak için geldim.” ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Jose Mourinho geçtiğimiz gece Nişantaşı’nda muhabirler tarafından görüntülendi.
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Muhabirlere selam veren Jose Mourinho fotoğraf çekinme isteklerini de kırmadı.
İşte o anlar 👇
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