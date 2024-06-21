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Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Eden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!

Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Eden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 22:40

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk parolası ile adım attığı Milletler Ligi'ne veda etti. Voleybolseverler, erken vedanın sebebini hem sakatlıklara yordu hem de Başantrenör Daniele Santarelli'yi eleştirdi.

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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası sona erdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası sona erdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.

Filenin Sultanları, yarı finale yüksel mücadelesinde Polonya'ya 3-2 kaybederek turnuvayı 6. sırada noktaladı.

Filenin Sultanları, yarı finale yüksel mücadelesinde Polonya'ya 3-2 kaybederek turnuvayı 6. sırada noktaladı.

Alınan yenilginin sebebini voleybolseverler, hem sakatlıklar olarak öne çıkardı hem de İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'ye tepki gösterdi.

Alınan yenilginin sebebini voleybolseverler, hem sakatlıklar olarak öne çıkardı hem de İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'ye tepki gösterdi.

İşte Filenin Sultanları'na gelen yorumlar 👇

İşte Filenin Sultanları'na gelen yorumlar 👇
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