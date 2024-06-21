Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Eden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!
Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Eden Filenin Sultanları'na Gelen Yorumlar!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk parolası ile adım attığı Milletler Ligi'ne veda etti. Voleybolseverler, erken vedanın sebebini hem sakatlıklara yordu hem de Başantrenör Daniele Santarelli'yi eleştirdi.
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi macerası sona erdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.
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Filenin Sultanları, yarı finale yüksel mücadelesinde Polonya'ya 3-2 kaybederek turnuvayı 6. sırada noktaladı.
Alınan yenilginin sebebini voleybolseverler, hem sakatlıklar olarak öne çıkardı hem de İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli'ye tepki gösterdi.
İşte Filenin Sultanları'na gelen yorumlar 👇
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