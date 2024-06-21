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Başladığı Gibi Bitti: Hollanda ile Fransa Golsüz Berabere Kaldı

Başladığı Gibi Bitti: Hollanda ile Fransa Golsüz Berabere Kaldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 00:05

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4’e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.

Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4’e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.
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