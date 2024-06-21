Başladığı Gibi Bitti: Hollanda ile Fransa Golsüz Berabere Kaldı
Başladığı Gibi Bitti: Hollanda ile Fransa Golsüz Berabere Kaldı
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da karşı karşıya geldi.
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İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4’e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.
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