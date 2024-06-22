Görüş Bildir
Haberler
Spor
Euro Şampiyonalarının Yıl Yıl Hangi Ülkelerde Düzenlendiğini Bulabilecek misin?

etiket Euro Şampiyonalarının Yıl Yıl Hangi Ülkelerde Düzenlendiğini Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 10:01

Hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz! Euro maçlarının hangi ülkelerde düzenlendiğini tahmin ederek bilgini ölçebilir ve hafızanı tazeleyebilirsin! Sorular hemen aşağıda. 👇 ⚽️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım! Euro 1960 hangi ülkede düzenlendi?

1. Başlayalım! Euro 1960 hangi ülkede düzenlendi?

2. Euro 1976'nın hangi ülkede düzenlendiğini biliyor musun?

2. Euro 1976'nın hangi ülkede düzenlendiğini biliyor musun?

3. Peki 1984'te hangi ülkede düzenlendi?

3. Peki 1984'te hangi ülkede düzenlendi?

4. Euro 1992 hangi ülkede düzenlendi diye sorsak?

4. Euro 1992 hangi ülkede düzenlendi diye sorsak?

5. Efsane gollerin atıldığı Euro 2000 hangi ülkede/ülkelerde düzenlendi?

5. Efsane gollerin atıldığı Euro 2000 hangi ülkede/ülkelerde düzenlendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Devam edelim! Euro 2004'ün hangi ülkede düzenlendiğini söyler misin?

6. Devam edelim! Euro 2004'ün hangi ülkede düzenlendiğini söyler misin?

7. Türkiye'nin Hırvatistan ile unutulmaz bir performans sergilediği Euro 2008, hangi ülkede/ülkelerde düzenlendi?

7. Türkiye'nin Hırvatistan ile unutulmaz bir performans sergilediği Euro 2008, hangi ülkede/ülkelerde düzenlendi?

8. Bizce iyi gidiyorsun! Hangi ülke/ülkeler Euro 2012'ye ev sahipliği yaptı?

8. Bizce iyi gidiyorsun! Hangi ülke/ülkeler Euro 2012'ye ev sahipliği yaptı?

9. Hangi ülkenin Euro 2016'ya ev sahipliği yaptığını biliyor musun?

9. Hangi ülkenin Euro 2016'ya ev sahipliği yaptığını biliyor musun?

10. Son olarak şunu soralım: Yakın bir tarihte düzenlenen Euro 2020'ye hangi ülkeler ev sahipliği yaptı

10. Son olarak şunu soralım: Yakın bir tarihte düzenlenen Euro 2020'ye hangi ülkeler ev sahipliği yaptı
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın