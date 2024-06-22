Euro Şampiyonalarının Yıl Yıl Hangi Ülkelerde Düzenlendiğini Bulabilecek misin?
Euro Şampiyonalarının Yıl Yıl Hangi Ülkelerde Düzenlendiğini Bulabilecek misin?
Hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz! Euro maçlarının hangi ülkelerde düzenlendiğini tahmin ederek bilgini ölçebilir ve hafızanı tazeleyebilirsin! Sorular hemen aşağıda. 👇 ⚽️
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1. Başlayalım! Euro 1960 hangi ülkede düzenlendi?
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2. Euro 1976'nın hangi ülkede düzenlendiğini biliyor musun?
3. Peki 1984'te hangi ülkede düzenlendi?
4. Euro 1992 hangi ülkede düzenlendi diye sorsak?
5. Efsane gollerin atıldığı Euro 2000 hangi ülkede/ülkelerde düzenlendi?
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