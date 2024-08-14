Kuryelik Mesleğini Sonlandıracak mı? Müşterinin Siparişini Robotla Teslim Etti

ABD'nin Atlanta eyaletinde bir tavukçu, kuryeyle çalışmak istemediği için siparişleri robotlarla teslim etmeye başladı. Müşterinin telefonundaki kodu okuduktan sonra siparişi teslim eden robotun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok mesleğin akıllı robotlar sayesinde yapılmasının yolu açılırken, ABD'nin Atlanta eyaletinde bir işletme bu teknolojiyi paket servisinde kullandı.
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Tavuk restoranı Chicken Smiles Delivered'e ait bir robotun müşteriye yemek getirdiği anlar kameraya yansıdı. Müşterinin telefonuna gelen kodla birlikte paketi teslim eden robot daha sonrasında tekrar restorana döndü. O anları kayda alan müşteri ve izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o görüntüler; 🎥
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