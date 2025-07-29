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Kuruluş Osman'daki Yeni Ayrılıktan Mert Yazıcıoğlu'nun Hamlesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman'daki Yeni Ayrılıktan Mert Yazıcıoğlu'nun Hamlesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 00:24

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

29 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.

NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.

NOW'ın sevilen yaz dizisi Çift Kişilik Oda, düşük reytinglerle final kararı almıştı. 8. bölümde final yapması beklenen dizinin çekimleri bitse de haftalardır düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlar erteleniyor. Ağustos sonunda yayınlanması planlanan Çift Kişlik Oda'nın yeni bölümünü beklerken Suudi Arabistan'da final bölümüyle yayınlandı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.

Burak Özçivit'in 6 yıl aradan sonra Kuruluş Osman'dan ayrılması herkesi şoke etti. Burak Özçivit'in gidişinin ardından Kuruluş Osman için yeni başrol arayışı başlamış teklif giden isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'ın ardından Kuruluş Osman'la anlaşıp anlaşmayacağı hala belirsizken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki hamlesi teklife sıcak baktığını düşündürttü.

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MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.

MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.

MasterChef Türkiye jürisi şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun iştahını bilmeyen yok. Yemek tadımını bambaşka bir seviyeye taşıyan şefler, ekran başındaki seyirciyi fena acıktırıyor. Berfu Yenenler'in programına konuk olan Danilo Zanna, Somer ve Mehmet Şef'in iştahı hakkında itirafta bulundu.

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ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Burak Özçivit'in 7. sezona doğru fiyat konusunda anlaşamayacak Kuruluş Osman'dan ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu olurken zaman atlamasıyla devam etmesine karar verildi. Fakat bu defa değişen senaryo sebebiyle ayrılıklar yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ardından Kuruluş Osman'dan bir oyuncunun daha ayrıldığını duyurdu.

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2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede reyting listelerinde zirveye yerleşti.

2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede reyting listelerinde zirveye yerleşti.

Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır gönlümüzde taht kuran Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Özellikle Doktor Levent ile Cüneyt’in sahneleri izleyicinin kalbinde ayrı bir yer etmişti. Dizinin hayranları hala o sahneleri unutamamışken, Özcan Deniz de özlemini dile getirdi.

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Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.

Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.

Kuruluş Osman dizisinde ücrette anlaşamadığı için başrol oyuncu Burak Özçivit kadrodan ayrılma kararı almıştı. Oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte işler değişti. İlk başlarda Burak Özçivit’in yerine yeni oyuncu geleceği düşünülmüştü ancak senaryoda değişikliğe karar verildi. Birsen Altuntaş dizinin yeni yönetmenle anlaştığını duyurdu.

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Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Yakın zamanda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Aynadaki Yabancı adlı dizi projesi için de merak sürüyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu için Simay Barlas’ın imza attığı öğrenilirken Birsen Altuntaş, Barlas’a eşlik edecek başrol erkek oyuncuyu da açıkladı.

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Gold Film NOW’da yayınlanmak üzere Sakıncalı adlı dizinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Gold Film NOW’da yayınlanmak üzere Sakıncalı adlı dizinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Travmalarımızı tetikleyen, toksik aşkı anlatan İlk ve Son dizisinde birlikte izlediğimiz Özge Özpirinçci ve Salih Bademci efsane partnerlikleri ve uyumlarıyla ilgilerin odağında olmayı başarmışlardı. Birbirinden yetenekli iki oyuncumuz da hala İlk ve Son denince akla geliyor. Şimdiyse ikiliyi yeniden izleme şansımız olduğuna dair bir iddia paylaşıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi projesi için Özge Özpirinçci’nin partneri olması adına Salih Bademci’ye teklif gitti.

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim İrem olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim İrem olmuştu.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 15 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü hafta başladı. Dördüncü haftada seçilen 1. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 16. isim kim oldu?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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