Kuruluş Osman'daki Yeni Ayrılıktan Mert Yazıcıoğlu'nun Hamlesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.
MasterChef izleyicisi, Mehmet Şef ve Somer Şef'in iştahına aşikar.
ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede reyting listelerinde zirveye yerleşti.
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Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.
Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
Gold Film NOW’da yayınlanmak üzere Sakıncalı adlı dizinin hazırlıklarını sürdürüyor.
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim İrem olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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