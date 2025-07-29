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Son Günler: 29 Temmuz Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 16. Yarışmacı Kim Oldu?

Son Günler: 29 Temmuz Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 16. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 00:21

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 15 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü hafta başladı. Dördüncü haftada seçilen 1. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 16. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim İrem olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim İrem olmuştu.

Dördüncü hafta başında olduğumuz MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan, Ayten, Sezer, Cansu, Özkan ve Gizem'in ardından ana kadroya giren 15. isim de İrem olmuştu.

MasterChef Türkiye 2025'in 16. yarışmacısı Hakan oldu.

MasterChef Türkiye 2025'in 16. yarışmacısı Hakan oldu.

Hakan, gecenin en iyi tabağını yaparak ana kadroya giren isim oldu. Ana kadro için son 4 yarışmacı daha kadroya alınacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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