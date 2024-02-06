Küçükkaya 'Eleştirelim Ama Hakkını Verelim' Dedi: 'Yabancı Gazeteciler Aynı Anda Yapılan İnşaatlara Şaşırıyor'

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümünde Malatya'ya gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 Şubat'ın yıl dönümünde Malatya'ya giden ve oradan yayın yapan Halk Tv sunucusu Küçükkaya, gezdiği deprem bölgelerinde konuştuğu yabancı gazeteciler ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
Küçükkaya o anlarda, "Yabancı gazetecilerle biraz sohbet ettik. Ne kadar şaşırdıklarını söylüyorlar. Dünyanın başka ülkelerinde bu kadar inşaatın aynı anda yapılması kolay değildir diyorlar" dedi.
Küçükkaya o diyaloğu ise, 'Eleştirelim ama hakkını verelim' diyerek anlattı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda