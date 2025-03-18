Konya'da Çanakkale Zaferi Töreninde Atatürk'ün Adı Anılmayınca Tepkiler Büyüdü

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/kon...
Çanakkale, sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda Atatürk'ün milletine olan güveninin ve dayanıklılığının bir sembolüdür. Atatürk'ün öncülüğünde, Türk halkı, tükenmişlik ve olanaksızlık içinde, büyük bir başarı elde etmiştir. Bugün, 18 Mart yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.
Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü töreninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesi tepkilere neden oldu.
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Ereğli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Emin Özyurt, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler, Atatürk'ün isminin anılmamasına karşı sert ifadeler kullandılar.
Tepkilerin ardından, şehitlikte yapılan anmada Atatürk için de dua edilerek, hatalı bir şekilde başlatılan sürece düzeltme yapıldı.
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Kasıtlı yapılıyor bunlar kışkırtma politikası
konya olduğundan şaşırtmadı
olayın sorumluları unutulmamalı hesaplar sorulacak elbette