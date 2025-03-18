Konya'da Çanakkale Zaferi Töreninde Atatürk'ün Adı Anılmayınca Tepkiler Büyüdü

Çanakkale, sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda Atatürk'ün milletine olan güveninin ve dayanıklılığının bir sembolüdür. Atatürk'ün öncülüğünde, Türk halkı, tükenmişlik ve olanaksızlık içinde, büyük bir başarı elde etmiştir. Bugün, 18 Mart yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü töreninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesi tepkilere neden oldu.