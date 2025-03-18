onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Konya'da Çanakkale Zaferi Töreninde Atatürk'ün Adı Anılmayınca Tepkiler Büyüdü

Konya'da Çanakkale Zaferi Töreninde Atatürk'ün Adı Anılmayınca Tepkiler Büyüdü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 13:37

İçerik Devam Ediyor

Çanakkale, sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda Atatürk'ün milletine olan güveninin ve dayanıklılığının bir sembolüdür. Atatürk'ün öncülüğünde, Türk halkı, tükenmişlik ve olanaksızlık içinde, büyük bir başarı elde etmiştir. Bugün, 18 Mart yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü töreninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesi tepkilere neden oldu.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/kon...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Ereğli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Emin Özyurt, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler, Atatürk'ün isminin anılmamasına karşı sert ifadeler kullandılar.

Ereğli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Emin Özyurt, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler, Atatürk'ün isminin anılmamasına karşı sert ifadeler kullandılar.

'Atatürk'ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız', 'Çanakkale'yi geçilmez kılan Atatürk değil mi? Yazıklar olsun' gibi ifadelerle tepki gösterdiler.

Tepkilerin ardından, şehitlikte yapılan anmada Atatürk için de dua edilerek, hatalı bir şekilde başlatılan sürece düzeltme yapıldı.

Tepkilerin ardından, şehitlikte yapılan anmada Atatürk için de dua edilerek, hatalı bir şekilde başlatılan sürece düzeltme yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
9
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Kasıtlı yapılıyor bunlar kışkırtma politikası

gilmore

konya olduğundan şaşırtmadı

c.ysfalbs

olayın sorumluları unutulmamalı hesaplar sorulacak elbette