'Kocamı İlk Gece Çıplak Görünce Midem Bulandı, Kustum' Diyen Kadın İtirafı ile Şoke Etti

Beyaz Tv ekranlarında Yeni Baştan isimli program yapan psikolog Esra Ezmeci'ye katılan Reyhan isimli kadın itirafı ile gündem oldu. Üvey babası tarafından taciz edilen kadın, yaşadığı travmalardan dolayı erkeklerden nefret ederken, evlendiği ilk gece çıplak gördüğü kocası nedeniyle de kustu.