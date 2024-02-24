'Kocamı İlk Gece Çıplak Görünce Midem Bulandı, Kustum' Diyen Kadın İtirafı ile Şoke Etti

Beyaz Tv ekranlarında Yeni Baştan isimli program yapan psikolog Esra Ezmeci'ye katılan Reyhan isimli kadın itirafı ile gündem oldu. Üvey babası tarafından taciz edilen kadın, yaşadığı travmalardan dolayı erkeklerden nefret ederken, evlendiği ilk gece çıplak gördüğü kocası nedeniyle de kustu.
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'Erkeklerden nefret ediyorum' diyen kadın nedenini ise, 'Babam öldükten sonra erkeklerin anneme tacizde bulunmaları, yaşlı adamların bile laf atmaları bunlar hepsi bende psikolojik travma yarattı, özellikle de üvey babam' diyerek cevap verdi.
Üniversitede tanıştığı ve yakınlaştığı Hamza'dan 'Midemi bulandırmayan tek erkekti' diye bahseden kadın evlendiğinde ise, 'İlk gecemiz bana kabus gibiydi, Hamza'yı ilk defa çıplak gördüğümde mideme kramplar girdi, lavaboya gittim kustum. Hamza'dan utandım. Sonrasında bu durum değişir diye düşündüm. Ama olmadı. Hamza da fark etti. Ondan tiksindiğimi düşünerek durmadan spor yapıp, parfüm sıkmaya başladı. Kendimi sıkarak 1 kere cinsellik yaşayabildim' dedi.
Sonunda Hamza'ya travmalarından bahseden kadın, eşinin kendisini anladığını ve üzüldüğünü belirtti. Travmalarının nedeni olarak gösterdiği üvey babasının da çocukken kendisine cinsel organını göstererek tacizde bulunduğunu söyledi.
İşte o anlar: 👇
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