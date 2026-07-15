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Kızılcık Şerbeti Senaristinin İtirafından Burak Özçivit'in Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Senaristinin İtirafından Burak Özçivit'in Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

burak özçivit yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 15:36
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, dizide yazmayı en sevdiği karakteri itiraf etti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, dizide yazmayı en sevdiği karakteri itiraf etti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, diziyle ilgili merak edilen soruları yanıtlarken en çok yazmayı sevdiği karakteri de açıkladı. Beşinci sezonda kadroya katılacak Murat Aygen'in YouTube programına konuk olan Gür, favori karakterini paylaşırken listesinde yer verdiği diğer isimler de dikkat çekti.

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Ömür Usta için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı yapımın kadrosuna son olarak Bahar dizisindeki performansıyla dikkat çeken Devrim Kabacaoğlu katıldı. Başarılı oyuncunun dizide hayat vereceği karakterin hikayedeki kritik rolü ise şimdiden merak uyandırdı.

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14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

Yerli dizilerin değil, TV programlarının kapıştığı 14 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun'un reyting mücadelesinde kazanan belli olurken zirvede yer alan yapım İspanya - Fransa maçı oldu.

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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yıllar sonra yarışmaya katılış hikayesini anlattı. Saba Tümer'in programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Somer Şef, ilk başta MasterChef'e konuk olacağını düşündüğünü, ancak yapım ekibinin kendisini jüri olarak görmek istediğini sonradan öğrendiğini söyledi.

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Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yarışma boyunca bıyığı olduğu iddiasıyla gündem olmuştu. Söz konusu durumu güneş lekesi veya dudak dolgusu olarak açıklayan Nefise aylar sonra ilk kez konuştu.

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Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.

Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.

Go Türkiye'nin merakla beklenen mini dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'de başrol değişikliği yaşandı. Daha önce İlhan Şen ile anlaşan yapımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşirken, Cemre Baysel'in yeni partneri de belli oldu. Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alacak dizinin çekimleri ise 20 Temmuz'da başlayacak.

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ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.

ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı yeni ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de Özçivit'in hangi oyuncuyla partner olacağı hala açıklanmamıştı. Burak Özçivit'in partneri sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde diziye veda eden oyuncu, Burak Özçivit'ler partner oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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