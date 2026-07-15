Kızılcık Şerbeti Senaristinin İtirafından Burak Özçivit'in Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, dizide yazmayı en sevdiği karakteri itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni sezon için hazırladığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yarışmaya dahil olma hikayesini yıllar sonra ilk kez anlattı.
Survivor 2026 yarışmacılarından Nefise Karatay, yarışma sırasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.
ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın