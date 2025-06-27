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Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Bölüm Başı Ücretinden Müge Anlı'nın Sezon Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Bölüm Başı Ücretinden Müge Anlı'nın Sezon Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 00:21

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

27 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.

Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.

Survivor'ın popüler yarışmacılarından Yunus Emre, özellikle 2024 sezonunda karıştığı olaylarla gündemden düşmemişti. Öyle ki eşi Beria da tıpkı eşi gibi o dönem sık sık gündem oluyordu. Geçtiğimiz günlerde eşi Beria'yla Instagram'dan birbirlerini takipten çıkıp bir de fotoğraflarını silen Yunus Emre, konuk olduğu Haberler.com'da ayrılık iddialarına yanıt verdi.

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Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret merak ediliyordu. Mynet, Ceren Karakoç'un Şerbo'dan aldığı ücreti açıkladı.

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Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.

Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.

Milliyet'e konuk olan Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, son dönemde popüler olan 'Kendinden daha iyi' akımına dahil oldu. Ayşe, 'Senden daha iyi yarışmacıyı duyana kadar sessiz kal' denmesinin üzerine adeta sessizlik yemini etti ve sonunda bir isimde zar zor durdu.

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Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

20 Haziran günü yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihal Candan'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Vefatının ardından bir dönem yarıştığı İşte Benim Stilim'deki isimlerden taziye paylaşımları gelirken bu defa Öykü Serter, Nihal hakkında yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.

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MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.

MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.

MasterChef yeni sezonu bomba gibi başladı. Bu sezon yarışmacılar daha yarışmaya geçmeden ön elemelerde defalarca kez kaşıktan döndü. Heyecanlı başlayan maratonda geçtiğimiz bölümde de bir yarışmacı kaşıktan dönünce izleyiciler artık isyan etti. Şeflere 'Ya verin ya da göstermeyin, kabak tadı verdiniz!' yorumları geldi.

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3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.

3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.

Müge Anlı'nın sezon finaline, sezon başında eşinin ihanetiyle depresyona giren ve 3 yıl boyunca hiç dışarı çıkmayan Zeynep Kaya misafir oldu. Sezon başında 150 kilo olan Zeynep'e Müge Anlı yardım elini uzatmıştı. Tüp mide ameliyatı olan Zeynep, diyet ve psikolojik destekle birlikte oldukça değişti. Son hali görenleri şaşkına uğrattı.

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Müge Anlı hayranları için o kara gün geldi çattı! Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüyle ekrana geldi.

Müge Anlı hayranları için o kara gün geldi çattı! Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüyle ekrana geldi.

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', bugün sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. 2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran program, yine çözülmemiş dosyaları aydınlattı, kayıpları buldu ve gerçeklerin peşinden koştu. Müge Anlı, sezon finalinde hem izleyicilerine hem de uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek kısa bir veda konuşması yaptı. Yeni sezonda yeniden buluşma sözü veren başarılı sunucu, ekranlara kısa bir ara verdi.

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Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.

Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bir süredir kendi restoranı MYK Gastro Arena’daki bir yemek tabağıyla gündemde. Bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu. Paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmasının fiyatı tartışma konusu olmuştu. X'de o restoranda şefin garsonu olduğunu iddia eden bir kişinin yorumu gündem oldu.

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MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!

MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz akşam bir skandal yaşandı. Yeşim Karaca adlı yarışmacı yaptığı yemekle şefleri çileden çıkarmayı başardı. Yarışma sonunda ise Mehmet Şef isyan etti ve yarışmacıyı oylamak istemediğini söyleyerek yarışmacıyı protesto etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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