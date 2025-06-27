Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Bölüm Başı Ücretinden Müge Anlı'nın Sezon Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.
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Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.
Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.
Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.
MasterChef'te ön elemeler başladı. Bir yarışmacı başarısıyla gündeme geldi.
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3 yıl boyunca depresyon ve giderek kötüleşen sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkmayan Zeynep, yıllar sonra ilk kez Müge Anlı'ya gelmek için dışarı çıkmıştı.
Müge Anlı hayranları için o kara gün geldi çattı! Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüyle ekrana geldi.
Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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