Ekranlara Veda Zamanı: Müge Anlı Sezon Finaliyle İzleyicilerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

17 yıldır her sabah evlerimize konuk olan, seyircilerinin onu 'Sarı papatya' diye sevdiği ünlü gazeteci Müge Anlı, bu yıl da her yıl olduğu gibi dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan Tatlı Sert programıyla 27 dosyada 56 tutuklama ile kendi rekorunu kırdı.