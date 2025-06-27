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Ekranlara Veda Zamanı: Müge Anlı Sezon Finaliyle İzleyicilerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Ekranlara Veda Zamanı: Müge Anlı Sezon Finaliyle İzleyicilerine Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 10:35

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', bugün sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. 2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran program, yine çözülmemiş dosyaları aydınlattı, kayıpları buldu ve gerçeklerin peşinden koştu. Müge Anlı, sezon finalinde hem izleyicilerine hem de uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek kısa bir veda konuşması yaptı. Yeni sezonda yeniden buluşma sözü veren başarılı sunucu, ekranlara kısa bir ara verdi.

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Müge Anlı hayranları için o kara gün geldi çattı! Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüyle ekrana geldi.

Müge Anlı hayranları için o kara gün geldi çattı! Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüyle ekrana geldi.

17 yıldır her sabah evlerimize konuk olan, seyircilerinin onu 'Sarı papatya' diye sevdiği ünlü gazeteci Müge Anlı, bu yıl da her yıl olduğu gibi dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan Tatlı Sert programıyla 27 dosyada 56 tutuklama ile kendi rekorunu kırdı.

Her sabah büyük bir heyecanla programı açanlar bugünden sonra büyük bir boşluğa düşecek. Çünkü bugün Müge Anlı ekranlara veda etti.

Her sabah büyük bir heyecanla programı açanlar bugünden sonra büyük bir boşluğa düşecek. Çünkü bugün Müge Anlı ekranlara veda etti.

Anlı, sezon finalinde izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.2024-2025 yayın dönemine damgasını vuran olaylardan en çok Habibe ve kardeşlerinin annesini arama sürecinde ortaya çıkardığı tam 6 kadının cinayetiydi.

Diğer yandan ekranda en heyecanlı aktaran Müge Anlı'nın muhabirleri Müge ve Hüseyin de duygusal bir konuşma yaptı.

Gelin sezon finalinden o anlara bir bakalım.

Müge Anlı ne zaman ekrana dönecek, diye merak ediyorsanız...

Müge Anlı ne zaman ekrana dönecek, diye merak ediyorsanız...

Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında 'Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi...' diye konuştu. Biz de heyecanla dönüşünü bekliyoruz!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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