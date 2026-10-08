Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümün Sırrından Müge Anlı'daki Kıskançlık Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Perşembe sabahı TV dünyasının gündemi kulis itiraflarıyla doldu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, karakterinin neden öldürüldüğünü ilk kez açık açık anlatırken Müge Anlı'da 53 gündür aranan Volkan Şeyhoğlu stüdyoya gelip bambaşka bir hikâye ortaya koydu. Aşk ve Taht'ın sessiz vedasından Yeraltı'nın güçlü dönüşüne, Kara Melek tartışmasından Tarkan'ın unutulan dizi konukluğuna kadar işte 8 Ekim Perşembe TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.
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TRT 1'de üç akşama yayılan dört Avrupa maçı, dizilerin akıbetini merak ettirdi.
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Müge Anlı'da 53 gündür aranan Volkan Şeyhoğlu, eşi Sibel'in karşısına bambaşka bir hikâyeyle çıktı.
Tarkan'ın kariyerindeki tek dizi konukluğu 24 yıl sonra yeniden gündem oldu.
Bizimkiler'in Kapıcı Cafer rolü, Ercan Yazgan'a gelmeden önce iki usta ismin kapısından dönmüş.
Yaz arasından dönen 12 dizinin açılış karnesinde zirve Taşacak Bu Deniz'in oldu.
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Yeraltı'nın gizemli köşk sahnelerinin çekildiği ada merak konusu oldu.
Reytingde zirveyi koruyan Sevdan Bir Ateş, YouTube'da Yeraltı'ya fark yedi.
Teşkilat'ın 7. sezon afişi, sezon başladıktan tam üç hafta sonra geldi.
Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun ilk afişinde Onur Tuna'ya yer verilmedi.
Aşk ve Taht final bölümünde hiçbir listede 1 reytingi göremedi.
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Yeraltı dönünce çarşamba akşamının reyting tablosu tek gecede altüst oldu.
Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, isminin yıllardır yanlış söylendiğini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, karakterinin neden öldürüldüğünü ilk kez açıkça anlattı.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri YouTube'a tek parça gelmeyince seyirci yeniden isyan etti.
Geniş Aile'deki tek bir sahne, senaristin aklına 100 bölümlük bir dizi fikri getirmiş.
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MasterChef'te haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu.
Yeraltı'na yeni katılan Jak Cem Avnayim, yeni sezonun daha ilk bölümünde diziye veda etti.
Kara Melek'in intihal iddiasına Başkalarının Hayatı'nın senaristinden imalı bir paylaşım geldi.
Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek'ten çalındığını öne sürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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