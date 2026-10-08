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Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümün Sırrından Müge Anlı'daki Kıskançlık Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümün Sırrından Müge Anlı'daki Kıskançlık Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kızılcık Şerbeti Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 20:01
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Perşembe sabahı TV dünyasının gündemi kulis itiraflarıyla doldu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, karakterinin neden öldürüldüğünü ilk kez açık açık anlatırken Müge Anlı'da 53 gündür aranan Volkan Şeyhoğlu stüdyoya gelip bambaşka bir hikâye ortaya koydu. Aşk ve Taht'ın sessiz vedasından Yeraltı'nın güçlü dönüşüne, Kara Melek tartışmasından Tarkan'ın unutulan dizi konukluğuna kadar işte 8 Ekim Perşembe TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.

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TRT 1'de üç akşama yayılan dört Avrupa maçı, dizilerin akıbetini merak ettirdi.

TRT 1'de üç akşama yayılan dört Avrupa maçı, dizilerin akıbetini merak ettirdi.

Galatasaray-Barcelona salı, Aston Villa-Fenerbahçe çarşamba, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları ise perşembe akşamı TRT 1'de. Salı gecesi Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı maçla aynı saatlerde yarışacak; en zor durumda ise 22.00'deki maçla çakışan Mehmed: Fetihler Sultanı var. Şimdilik hiçbir kanaldan erteleme açıklaması gelmedi.

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Müge Anlı'da 53 gündür aranan Volkan Şeyhoğlu, eşi Sibel'in karşısına bambaşka bir hikâyeyle çıktı.

Müge Anlı'da 53 gündür aranan Volkan Şeyhoğlu, eşi Sibel'in karşısına bambaşka bir hikâyeyle çıktı.

Sibel Hanım, annesinin cenazesi için Artvin'e giden kocasının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia ediyordu. Stüdyoya gelen Volkan ise eşine sarılmadı; Sibel'in yıllardır kimliğini ve belgelerini sakladığını, kendisini aşırı kıskandığını ve uzun zamandır boşanmak istediğini anlattı. Müge Anlı'nın 'Senin gözlerin görmüyor ya, acaba kocanı herkes çok beğeniyor mu sanıyorsun?' tepkisi ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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Tarkan'ın kariyerindeki tek dizi konukluğu 24 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Tarkan'ın kariyerindeki tek dizi konukluğu 24 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Megastar, 2002'de Özkan Uğur ile Suna Pekuysal'ın başrolündeki Yeter Anne'ye konuk olmuştu. Televizyon davetlerinin neredeyse hepsini geri çeviren Tarkan'ın bu teklifi iki usta ismi kıramadığı için kabul ettiği anlatılıyor. Sahneyi ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemezken dönemi hatırlayanlar eski televizyon günlerini andı.

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Bizimkiler'in Kapıcı Cafer rolü, Ercan Yazgan'a gelmeden önce iki usta ismin kapısından dönmüş.

Bizimkiler'in Kapıcı Cafer rolü, Ercan Yazgan'a gelmeden önce iki usta ismin kapısından dönmüş.

Dizinin müziklerini yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Kim Seslendirdi röportajına göre rol için ilk akla gelen isim Genco Erkal'dı ama usta oyuncu teklifi geri çevirdi. Ardından Rasim Öztekin'e gidildi; Öztekin evet dedi fakat oyuncusunu Ortaoyuncular'dan bırakmayan Ferhan Şensoy izin vermedi. Sonunda rol, o dönem Şoför İsmet'le tanınan Ercan Yazgan'a gitti ve Cafer onun en sevilen karakteri oldu.

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Yaz arasından dönen 12 dizinin açılış karnesinde zirve Taşacak Bu Deniz'in oldu.

Yaz arasından dönen 12 dizinin açılış karnesinde zirve Taşacak Bu Deniz'in oldu.

TRT 1 dizisi milli maç gecesine rağmen Total'de 10,13 alıp dönen diziler arasında çift haneli açılış yapan tek yapım oldu. Uzak Şehir 7,65'le ikinci sıraya yerleşse de geçen sezonun gerisinde kaldı, ABC1'de ise Yeraltı onu geçti. Tablonun en acı tarafı Çirkin'deydi: İlk sezonunu zirvede kapatan dizi, dönüşte üç kategoride de sonuncu oldu.

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Yeraltı'nın gizemli köşk sahnelerinin çekildiği ada merak konusu oldu.

Yeraltı'nın gizemli köşk sahnelerinin çekildiği ada merak konusu oldu.

NOW'da çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ada ve köşk sahneleri Büyükada'da çekiliyor; açık hava sahnelerinde Aşıklar Yolu ve Dilburnu öne çıkıyor. Karanlık yeraltı dünyası ise Tarihi Yarımada'nın arka sokaklarından Beykoz'daki terk edilmiş fabrikalara uzanan gerçek mekânlarda hayat buluyor.

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Reytingde zirveyi koruyan Sevdan Bir Ateş, YouTube'da Yeraltı'ya fark yedi.

Reytingde zirveyi koruyan Sevdan Bir Ateş, YouTube'da Yeraltı'ya fark yedi.

Show TV dizisi 7 Ekim akşamı üç listede de birinci oldu ama bir haftada 2 puana yakın kaybetti. Yeni sezona dönen Yeraltı ise Total'de rakibinin yalnızca 0,83 puan gerisinde kalırken dijitalde ortalığı kasıp kavurdu. İki dizinin YouTube karnesi yan yana gelince çarşamba akşamlarının tahtının hiç de sağlam olmadığı ortaya çıktı.

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Teşkilat'ın 7. sezon afişi, sezon başladıktan tam üç hafta sonra geldi.

Teşkilat'ın 7. sezon afişi, sezon başladıktan tam üç hafta sonra geldi.

TRT 1'in paylaştığı afişte Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş, bu sezon Azra karakteriyle kadroya katılan Bensu Soral'la yan yana. Rabia Soytürk'ün vedasının ardından ağustosta anlaşılan Soral, Aybüke Pusat ve Soytürk'ten sonra Sarıtaş'ın yeni partneri oldu. Zaman atlamasıyla dönen dizinin kadrosunda Uğur Yücel ve Selim Bayraktar gibi yeni isimler de var.

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Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun ilk afişinde Onur Tuna'ya yer verilmedi.

Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'nun ilk afişinde Onur Tuna'ya yer verilmedi.

Dizinin resmi hesabından paylaşılan afişte yalnızca Ferda'ya hayat veren Özge Törer vardı. Kulis bilgisine göre Ferda'nın gerçek adı Fikriye; yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldürüldüğü sanılan genç kadın, yeni bir kimlikle hesap sormaya dönüyor. Kanal D ise dizinin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

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Aşk ve Taht final bölümünde hiçbir listede 1 reytingi göremedi.

Aşk ve Taht final bölümünde hiçbir listede 1 reytingi göremedi.

Akın Akınözü'nün Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği ATV dizisi, 5. bölümüyle veda ettiği gece Total'de 0,85 aldı ve AB'de 35. sıraya kadar geriledi. İlk bölümünde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin yaklaşık üçte ikisini kaybetti. Aynı akşam Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.

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Yeraltı dönünce çarşamba akşamının reyting tablosu tek gecede altüst oldu.

Yeraltı dönünce çarşamba akşamının reyting tablosu tek gecede altüst oldu.

NOW dizisi yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından 17. bölümüyle Total'de 6,98, ABC1'de 7,24 aldı. Sevdan Bir Ateş üç kategoride de zirvede kalsa da geçen haftaya göre Total'de 1,87 puan eridi. Bir hafta önceki kısacık ön izlemesi bile ilk beşe giren Yeraltı, sezon açılışında o rakamı neredeyse ikiye katladı.

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Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, isminin yıllardır yanlış söylendiğini açıkladı.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, isminin yıllardır yanlış söylendiğini açıkladı.

Bambaşka Sohbetler'e konuk olan genç oyuncu, insanların kolay telaffuz ettiği için 'Dilin' dediğini ama asıl doğrusunun 'Dılin' olduğunu anlattı. Farsçadan gelen isminin hikâyesini de paylaşan Döğer'in sözleri, ona bugüne kadar farklı seslenen hayranlarını epey şaşırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, karakterinin neden öldürüldüğünü ilk kez açıkça anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, karakterinin neden öldürüldüğünü ilk kez açıkça anlattı.

TGRT Haber'de Yasemin'in Penceresi'ne konuk olan usta oyuncu, dört yıl boyunca ücretine hiç itiraz etmediğini, zam talebini yalnızca beşinci sezon için yaptığını söyledi. 'Talep etmeyince yaşattılar hep ama burada öldürdüler' diyen Uzunatağan, son çekim gününde kendisinden bayılmasının istendiğini ve o an her şeyi anladığını da itiraf etti. Bu sözler, yapımcı Faruk Turgut'un 'her sene para istiyor' iddiasıyla hiç örtüşmüyor.

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Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri YouTube'a tek parça gelmeyince seyirci yeniden isyan etti.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri YouTube'a tek parça gelmeyince seyirci yeniden isyan etti.

Star TV dizisinin yapım ekibi, üçüncü bölümde gelen tepkiler üzerine paralı platform kararından dönmüş ve bölümü eksiksiz yüklemişti. Ancak 4, 5 ve 6. bölümler YouTube'a tam hali yerine kesitler halinde düştü. Ekran başında izleyemeyenlerin şikâyetleri büyürken yapımdan henüz bir açıklama gelmedi.

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Geniş Aile'deki tek bir sahne, senaristin aklına 100 bölümlük bir dizi fikri getirmiş.

Geniş Aile'deki tek bir sahne, senaristin aklına 100 bölümlük bir dizi fikri getirmiş.

Zekai'nin fırından ekmek kapıp yarım kalmış bir inşaatın köşesinde tek başına ekmeğe sarıldığı sahne X'te yeniden paylaşılınca Cüneyt İnay da altına yorum yazdı. Senariste göre Boynu Bükükler fikri tam o sahneyi yazarken doğmuştu. Ama 2014'te Kanal D'de başlayan dizi yalnızca 7 bölüm sürdü, kafasındaki 100 bölümlük hikâye de rafta kaldı.

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MasterChef'te haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu.

MasterChef'te haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu.

Köfte düellosunu mavi takım kazanınca kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Şadi aldı ve potaya su böreğiyle önlüğü kapan Nurten'i gönderdi. Takım içi oylamada ise ikinci isim Ayşe oldu. Haftanın diğer oyunlarıyla potadaki isim sayısı artacak, vedanın kime olacağı pazar akşamı belli olacak.

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Yeraltı'na yeni katılan Jak Cem Avnayim, yeni sezonun daha ilk bölümünde diziye veda etti.

Yeraltı'na yeni katılan Jak Cem Avnayim, yeni sezonun daha ilk bölümünde diziye veda etti.

Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i olarak tanınan oyuncu, Rüzgar'ın kardeşi ve Derya'nın eşi Bora'yı canlandırıyordu. Karısının peşinden Bozo'nun evine giden Bora, '90 gün kan akmayacak' sözünün dolmasına beş dakika kala Bozo tarafından öldürüldü. Kardeşini kaybeden Rüzgar'ın intikam yemini ise iki eski dostu karşı karşıya getirdi.

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Kara Melek'in intihal iddiasına Başkalarının Hayatı'nın senaristinden imalı bir paylaşım geldi.

Kara Melek'in intihal iddiasına Başkalarının Hayatı'nın senaristinden imalı bir paylaşım geldi.

Nuran Devres'in 'Benzemenin de ötesinde aynı' çıkışının ardından Banu Kiremitçi Bozkurt, X hesabından tek kelime yazmadan 'Tabii büyükanne' esprisiyle bilinen bir caps paylaştı. Sosyal medya kareyi hemen Devres'e verilmiş bir yanıt olarak okudu. Bozkurt paylaşımın kime yönelik olduğunu açıklamadı, Ay Yapım ve Star TV'den de henüz ses çıkmadı.

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Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek'ten çalındığını öne sürdü.

Türkiye'nin ilk kadın spikeri Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nın Kara Melek'ten çalındığını öne sürdü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1997'de başlayan Kara Melek'in senaristi Devres, yeni dizinin kök hikâyesinin kendi yazdığıyla aynı olduğunu söyledi ve yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Devres'e göre sınıf atlamak için her yolu deneyen Hülya'nın hikâyesi, Sanem Çelik'in canlandırdığı entrikacı Yasemin'le örtüşüyor. Dizinin kaynağı daha önce Rubi'ye benzetilmiş, ardından Thackeray'in Vanity Fair romanı olarak açıklanmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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