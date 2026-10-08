Kızılcık Şerbeti'ndeki Ölümün Sırrından Müge Anlı'daki Kıskançlık Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TGRT Haber'de Yasemin'in Penceresi'ne konuk olan usta oyuncu, dört yıl boyunca ücretine hiç itiraz etmediğini, zam talebini yalnızca beşinci sezon için yaptığını söyledi. 'Talep etmeyince yaşattılar hep ama burada öldürdüler' diyen Uzunatağan, son çekim gününde kendisinden bayılmasının istendiğini ve o an her şeyi anladığını da itiraf etti. Bu sözler, yapımcı Faruk Turgut'un 'her sene para istiyor' iddiasıyla hiç örtüşmüyor.