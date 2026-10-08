Ferhan Şensoy İzin Vermemiş: Bizimkiler'in Kapıcı Cafer Rolü İçin Yıllar Sonra Gelen İtiraf Gündem Oldu!

1989'da TRT 1'de başlayan Bizimkiler, Kadıköy'deki bir apartmanın sakinlerini anlatıyordu. Dizi 2002'ye kadar Star TV ve Show TV'de de yayınlandı, Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Umur Bugay'ın kaleme aldığı hikâyenin kalbinde ise apartmanın kapıcısı Cafer vardı.

Sinoplu usta oyuncu Ercan Yazgan, apartman sakinleriyle bitmeyen didişmeleri ve sıcacık haliyle Cafer'i kuşaklar boyu hafızalara kazıdı. Yazgan, 8 Mart 2018'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Ama Bizimkiler denince akla ilk gelen yüzlerden biri hâlâ o.