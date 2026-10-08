Ferhan Şensoy İzin Vermemiş: Bizimkiler'in Kapıcı Cafer Rolü İçin Yıllar Sonra Gelen İtiraf Gündem Oldu!
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Bizimkiler'in unutulmaz kapıcısı Cafer'in perde arkası yıllar sonra yeniden gündemde. Dizinin müziklerini yapan usta sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Kim Seslendirdi'ye anlattıkları sosyal medyayı salladı. Meğer o rol, Ercan Yazgan'a gelmeden önce iki usta ismin kapısından dönmüş.
Kaynak: Kim Seslendirdi
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Ercan Yazgan, Bizimkiler'de canlandırdığı Kapıcı Cafer'le 13 yıl boyunca ekranların en sevilen yüzlerinden oldu.
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Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Kapıcı Cafer rolü için ilk düşünülen ismin Genco Erkal olduğunu anlattı.
Rasim Öztekin rolü kabul etti ama Ferhan Şensoy izin vermeyince Ercan Yazgan'da karar kılındı.
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