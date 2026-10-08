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Ferhan Şensoy İzin Vermemiş: Bizimkiler'in Kapıcı Cafer Rolü İçin Yıllar Sonra Gelen İtiraf Gündem Oldu!

Ferhan Şensoy İzin Vermemiş: Bizimkiler'in Kapıcı Cafer Rolü İçin Yıllar Sonra Gelen İtiraf Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 13:41
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Bizimkiler'in unutulmaz kapıcısı Cafer'in perde arkası yıllar sonra yeniden gündemde. Dizinin müziklerini yapan usta sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun Kim Seslendirdi'ye anlattıkları sosyal medyayı salladı. Meğer o rol, Ercan Yazgan'a gelmeden önce iki usta ismin kapısından dönmüş.

Kaynak: Kim Seslendirdi

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Ercan Yazgan, Bizimkiler'de canlandırdığı Kapıcı Cafer'le 13 yıl boyunca ekranların en sevilen yüzlerinden oldu.

Ercan Yazgan, Bizimkiler'de canlandırdığı Kapıcı Cafer'le 13 yıl boyunca ekranların en sevilen yüzlerinden oldu.

1989'da TRT 1'de başlayan Bizimkiler, Kadıköy'deki bir apartmanın sakinlerini anlatıyordu. Dizi 2002'ye kadar Star TV ve Show TV'de de yayınlandı, Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Umur Bugay'ın kaleme aldığı hikâyenin kalbinde ise apartmanın kapıcısı Cafer vardı.

Sinoplu usta oyuncu Ercan Yazgan, apartman sakinleriyle bitmeyen didişmeleri ve sıcacık haliyle Cafer'i kuşaklar boyu hafızalara kazıdı. Yazgan, 8 Mart 2018'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Ama Bizimkiler denince akla ilk gelen yüzlerden biri hâlâ o.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Kapıcı Cafer rolü için ilk düşünülen ismin Genco Erkal olduğunu anlattı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Kapıcı Cafer rolü için ilk düşünülen ismin Genco Erkal olduğunu anlattı.

Asıl bomba, Bizimkiler'in müziklerine imza atan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan geldi. Yabancı Damat'ın Memik Dede'si olarak da hafızalara kazınan usta sanatçı, Kim Seslendirdi YouTube kanalına verdiği röportajda kapıcı rolünün nasıl şekillendiğini anlattı. Röportajdan kısa bir kesit kanalın X hesabında paylaşılınca hikâye bir anda yayıldı.

Güzelbeyoğlu'na göre rol için ilk akla gelen isim Genco Erkal'dı. Ancak Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta oyuncu teklifi kabul etmedi. Yapım ekibi de başka bir kapı çalmak zorunda kaldı. Güzelbeyoğlu, Ekim 2025'te 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rasim Öztekin rolü kabul etti ama Ferhan Şensoy izin vermeyince Ercan Yazgan'da karar kılındı.

Rasim Öztekin rolü kabul etti ama Ferhan Şensoy izin vermeyince Ercan Yazgan'da karar kılındı.

Peki ikinci adres kimdi? Güzelbeyoğlu bunu şöyle anlattı: 'O kabul etmeyince Rasim Öztekin'e gittik. Rasim Öztekin kabul etti ama Ferhan Şensoy izin vermedi.' Öztekin o yıllarda Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular kadrosunda oynuyordu ve Şensoy oyuncusunu bırakmadı.

Sonunda rol Ercan Yazgan'a gitti. İşin ilginç yanı, Yazgan o dönem Perihan Abla'daki Şoför İsmet'le tanınıyordu ve Güzelbeyoğlu'nun anlattığına göre seyircinin onu hâlâ şoför olarak göreceğinden çekinenler vardı. Endişe boşa çıktı, Cafer usta oyuncunun en çok sevilen rolü oldu. Rasim Öztekin 2021'de, Genco Erkal ise 2024'te aramızdan ayrıldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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