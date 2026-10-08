Tarkan'ın İlk ve Son Kez Konuk Olduğu Dizi: Yeter Anne'deki O Sahne Yıllar Sonra Gündem Oldu
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Tarkan'ın 2002'de Yeter Anne dizisine konuk olduğu sahne, aradan geçen 24 yılın ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. O dönem televizyon programlarına bile çıkmayan Tarkan'ın, dizinin başrolleri Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı kıramadığı için bu daveti kabul ettiği anlatılıyor. Şarkıcının 'İşte kuzu kuzu geldim' repliği, kariyerindeki tek dizi konukluğunun en akılda kalan anı oldu.
VİDEO KAYNAK: Old Laik Days
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Programlara bile çıkmayan Tarkan, Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı kıramayınca diziye konuk oldu.
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Tarkan'ın konuk olduğu sahne 24 yıl sonra sosyal medyada yeniden paylaşıldı, izleyiciler nostaljiye daldı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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