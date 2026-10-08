Tarkan'ın İlk ve Son Kez Konuk Olduğu Dizi: Yeter Anne'deki O Sahne Yıllar Sonra Gündem Oldu

O yıllarda Tarkan, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyordu. 2001'de çıkan Karma albümüyle listeleri sallayan şarkıcının 'Kuzu Kuzu'su her yerde çalıyordu.

Üstelik Tarkan, televizyon programlarından gelen davetlerin neredeyse tamamını geri çeviren, ekranlara çok nadir çıkan bir isimdi. Bu yüzden onu bir sitcom setinde görmek kimsenin aklına gelmezdi.

Peki Tarkan neden bu daveti kabul etti? Anlatılanlara göre şarkıcı, MFÖ'nün Özkan'ı ve usta tiyatrocu Suna Pekuysal'ı kıramadı. Böylece ilk ve son kez bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı.