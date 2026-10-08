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Tarkan'ın İlk ve Son Kez Konuk Olduğu Dizi: Yeter Anne'deki O Sahne Yıllar Sonra Gündem Oldu

Tarkan'ın İlk ve Son Kez Konuk Olduğu Dizi: Yeter Anne'deki O Sahne Yıllar Sonra Gündem Oldu

Tarkan yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 13:50
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Tarkan'ın 2002'de Yeter Anne dizisine konuk olduğu sahne, aradan geçen 24 yılın ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. O dönem televizyon programlarına bile çıkmayan Tarkan'ın, dizinin başrolleri Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı kıramadığı için bu daveti kabul ettiği anlatılıyor. Şarkıcının 'İşte kuzu kuzu geldim' repliği, kariyerindeki tek dizi konukluğunun en akılda kalan anı oldu.

VİDEO KAYNAK: Old Laik Days

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Programlara bile çıkmayan Tarkan, Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı kıramayınca diziye konuk oldu.

Programlara bile çıkmayan Tarkan, Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı kıramayınca diziye konuk oldu.

O yıllarda Tarkan, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyordu. 2001'de çıkan Karma albümüyle listeleri sallayan şarkıcının 'Kuzu Kuzu'su her yerde çalıyordu.

Üstelik Tarkan, televizyon programlarından gelen davetlerin neredeyse tamamını geri çeviren, ekranlara çok nadir çıkan bir isimdi. Bu yüzden onu bir sitcom setinde görmek kimsenin aklına gelmezdi.

Peki Tarkan neden bu daveti kabul etti? Anlatılanlara göre şarkıcı, MFÖ'nün Özkan'ı ve usta tiyatrocu Suna Pekuysal'ı kıramadı. Böylece ilk ve son kez bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

Tarkan'ın konuk olduğu sahne 24 yıl sonra sosyal medyada yeniden paylaşıldı, izleyiciler nostaljiye daldı

Tarkan'ın konuk olduğu sahne 24 yıl sonra sosyal medyada yeniden paylaşıldı, izleyiciler nostaljiye daldı

Tarkan'ın Yeter Anne'deki görüntüleri aradan geçen 24 yılın ardından sosyal medyada yeniden yayılmaya başladı. Videoyu ilk kez görenler, Tarkan'ın bir dizide rol aldığını bilmediklerini yazdı.

Dönemi hatırlayan izleyiciler ise sahneyi görünce eski televizyon günlerini özlediğini dile getirdi. Yorumların önemli bir kısmında, artık aramızda olmayan iki usta oyuncu da anıldı.

Suna Pekuysal, 22 Temmuz 2008'de 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cennet Mahallesi'nin 'Beter Ali'si ve G.O.R.A.'nın Garavel Hocası olarak hafızalara kazınan Özkan Uğur ise 8 Temmuz 2023'te lenf kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybetmişti.

Öte yandan bu kısa konukluk, Tarkan'ın kameralar karşısındaki en sürpriz anlarından biri olarak arşivlerdeki yerini koruyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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