Son Sahnede Anlamış: Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Karakterinin Neden Öldüğünü Açıkladı!

1951'de Çanakkale'de doğan Aliye Uzunatağan, İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinden yetişmiş köklü bir isim. Ekranda da kendine sağlam bir yer açan oyuncunun Kara Melek'teki Saliha rolü hâlâ akıllarda. 2022'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Sönmez Arslan ise onu çok daha geniş bir kitleyle tanıştırdı.

Sönmez kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Ne var ki usta oyuncu 5. sezon öncesinde kadroya veda etti. Yeni sezonda Sönmez'in hayatını kaybettiği Kıvılcım ile Çimen'in konuşmasından öğrenildi ve 'Sönmez neden öldü?' sorusu o günden beri izleyicinin aklını kurcalıyor.