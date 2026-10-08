Son Sahnede Anlamış: Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Karakterinin Neden Öldüğünü Açıkladı!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, ayrılık konusunda bu kez lafı hiç dolandırmadı. Eylül sonunda 'Hiçbir problem yok' diyen usta oyuncu, TGRT Haber'de konuk olduğu Yasemin'in Penceresi'nde perde arkasını tek tek anlattı. Üstelik son sahnede kendisinden istenen tek bir hareketle her şeyi anladığını da itiraf etti.
Kaynak: TGRT Haber
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Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Sönmez'le yeni kuşağın da gönlünü kazandı.
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Aliye Uzunatağan dört yıl ücretine ses çıkarmadığını, zam isteyince Sönmez'in öldürüldüğünü söyledi.
Yapımcı Faruk Turgut yaz aylarında oyuncunun her sene ücret konusunda sorun çıkardığını öne sürmüştü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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