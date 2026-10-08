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Son Sahnede Anlamış: Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Karakterinin Neden Öldüğünü Açıkladı!

Son Sahnede Anlamış: Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Karakterinin Neden Öldüğünü Açıkladı!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 10:14
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, ayrılık konusunda bu kez lafı hiç dolandırmadı. Eylül sonunda 'Hiçbir problem yok' diyen usta oyuncu, TGRT Haber'de konuk olduğu Yasemin'in Penceresi'nde perde arkasını tek tek anlattı. Üstelik son sahnede kendisinden istenen tek bir hareketle her şeyi anladığını da itiraf etti.

Kaynak: TGRT Haber

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Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Sönmez'le yeni kuşağın da gönlünü kazandı.

Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Sönmez'le yeni kuşağın da gönlünü kazandı.

1951'de Çanakkale'de doğan Aliye Uzunatağan, İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinden yetişmiş köklü bir isim. Ekranda da kendine sağlam bir yer açan oyuncunun Kara Melek'teki Saliha rolü hâlâ akıllarda. 2022'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Sönmez Arslan ise onu çok daha geniş bir kitleyle tanıştırdı.

Sönmez kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Ne var ki usta oyuncu 5. sezon öncesinde kadroya veda etti. Yeni sezonda Sönmez'in hayatını kaybettiği Kıvılcım ile Çimen'in konuşmasından öğrenildi ve 'Sönmez neden öldü?' sorusu o günden beri izleyicinin aklını kurcalıyor.

Aliye Uzunatağan dört yıl ücretine ses çıkarmadığını, zam isteyince Sönmez'in öldürüldüğünü söyledi.

Aliye Uzunatağan dört yıl ücretine ses çıkarmadığını, zam isteyince Sönmez'in öldürüldüğünü söyledi.

Eylül sonunda 'Çok sevgili dostlarım var hâlâ içinde oynayan. Hiçbir problem yok.' diyerek tartışmayı kapatır gibi görünen Uzunatağan, bu kez çok farklı konuştu. Asıl bomba ücret meselesinde patladı.

Usta oyuncu, aklındaki soru işaretlerinin nasıl yerine oturduğunu şöyle anlattı: 'Her sezon sonunda beni, bir yere yolluyorlardı. Şimdi anlıyorum ki; Aliye Hanım gidebilir, ücretini isterse... Ki 4 yıl ağzımı açmadım. Ne verdilerse, peki dedim. Beşinci senede ücretimin arttırılmasını talep ettim, talep etmeyince yaşattılar hep ama burada öldürdüler.'

İşin en çarpıcı kısmı ise son çekim günü. Uzunatağan'ın anlattığına göre son sahnede kendisinden bayılması istendi. Usta oyuncu, basit bir yönlendirme gibi görünen bu talimatın aslında Sönmez'in sonu olduğunu anladığını söyledi.

Yapımcı Faruk Turgut yaz aylarında oyuncunun her sene ücret konusunda sorun çıkardığını öne sürmüştü.

Yapımcı Faruk Turgut yaz aylarında oyuncunun her sene ücret konusunda sorun çıkardığını öne sürmüştü.

Aliye Uzunatağan'ın neden diziden ayrıldığı sorusu aslında yazdan beri gündemde. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı bir programda 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor: 'Ben bu dizinin vazgeçilmeziyim, ben şu kadar para istiyorum' diyor' demişti. Bu sözler meslektaşı Işıl Yücesoy'un da tepkisini çekmişti.

Uzunatağan'ın son açıklaması bu iddiayla hiç örtüşmüyor. Turgut 'her sene' diyor, oyuncu ise dört yıl boyunca tek bir talepte bulunmadığını, zammı yalnızca beşinci yıl için istediğini söylüyor. Eylülde 'Keşke benle konuşsaydı Faruk Bey' diyerek sitem eden Uzunatağan'ın bu çıkışı yeni bir tartışmanın kapısını aralayabilir. Bakalım Faruk Turgut bu sözlere yanıt verecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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