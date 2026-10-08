O Sahneden 100 Bölüm Dizi Yazmış: Geniş Aile'nin Senaristi Yarım Kalan Dizisinin Perde Arkasını Anlattı!

Kanal D'de 2009'da başlayan Geniş Aile, 2011'e kadar süren üç sezonu boyunca ekran başına kilitlenen izleyicilerin vazgeçilmez komedisi oldu. Dizinin senaryosu baştan sona Cüneyt İnay'a aitti. Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Cevahir Kirişçi ile Bülend Çolak'ın hayat verdiği Ulvi, dizinin sırtını yaslayan ikili haline geldi. Hikâye diziyle de bitmedi, ekip yıllar içinde beş sinema filmi daha çekti.

Müslüm Gürses'in konuk olduğu bölüm hâlâ elden ele dolaşıyor; İnay 2024'te o bölümün orijinal senaryosunu paylaşıp hayranlarını sevindirmişti. Son haftalarda Ufuk Özkan ve Bülend Çolak'a 'Geniş Aile yeniden çekilecek mi?' sorusunun peş peşe yöneltilmesi de dizinin hâlâ ne kadar sevildiğinin kanıtı. Kadronun genç yüzlerinden Bora Akkaş ise Cevahir'in kardeşi Zekai'ye hayat veriyordu.