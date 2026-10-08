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O Sahneden 100 Bölüm Dizi Yazmış: Geniş Aile'nin Senaristi Yarım Kalan Dizisinin Perde Arkasını Anlattı!

O Sahneden 100 Bölüm Dizi Yazmış: Geniş Aile'nin Senaristi Yarım Kalan Dizisinin Perde Arkasını Anlattı!

Kanal D yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 09:19
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Geniş Aile'nin unutulmaz sahnelerinden biri yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündeminde. Paylaşılan kısa videonun altına bizzat dizinin senaristi Cüneyt İnay yorum yazınca işin rengi değişti. Meğer o sahne, İnay'ın kaleminden çıkan ama ekranda tutunamayan bir başka dizinin de doğduğu yermiş.

Kaynak: Cüneyt İnay

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Cüneyt İnay'ın kaleminden çıkan Geniş Aile, Kanal D'de üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi.

Cüneyt İnay'ın kaleminden çıkan Geniş Aile, Kanal D'de üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi.

Kanal D'de 2009'da başlayan Geniş Aile, 2011'e kadar süren üç sezonu boyunca ekran başına kilitlenen izleyicilerin vazgeçilmez komedisi oldu. Dizinin senaryosu baştan sona Cüneyt İnay'a aitti. Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Cevahir Kirişçi ile Bülend Çolak'ın hayat verdiği Ulvi, dizinin sırtını yaslayan ikili haline geldi. Hikâye diziyle de bitmedi, ekip yıllar içinde beş sinema filmi daha çekti.

Müslüm Gürses'in konuk olduğu bölüm hâlâ elden ele dolaşıyor; İnay 2024'te o bölümün orijinal senaryosunu paylaşıp hayranlarını sevindirmişti. Son haftalarda Ufuk Özkan ve Bülend Çolak'a 'Geniş Aile yeniden çekilecek mi?' sorusunun peş peşe yöneltilmesi de dizinin hâlâ ne kadar sevildiğinin kanıtı. Kadronun genç yüzlerinden Bora Akkaş ise Cevahir'in kardeşi Zekai'ye hayat veriyordu.

Zekai'nin fırından ekmek kapıp yarım kalmış bir inşaata kaçtığı sahne yeniden gündem oldu.

Zekai'nin fırından ekmek kapıp yarım kalmış bir inşaata kaçtığı sahne yeniden gündem oldu.

Her şey, eski dizi kesitlerini paylaşan bir X hesabının Geniş Aile'den bu sahneyi yeniden gün yüzüne çıkarmasıyla başladı. Videoda okul formasıyla fırına dalan Zekai, parasını bırakıp ekmeği kapıyor ve şaşkın fırıncıyı arkasında bırakarak koşar adım uzaklaşıyor. Zekai, yarım kalmış bir inşaatın köşesine çöküp tek başına ekmeğe sarılıyor. Komedinin ortasına yerleştirilmiş bu buruk an, meğer çok daha büyük bir hikâyenin tohumuymuş.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Videoyu alıntılayan Cüneyt İnay'dan kimsenin beklemediği bir itiraf geldi

Videoyu alıntılayan Cüneyt İnay'dan kimsenin beklemediği bir itiraf geldi
twitter.com

'Boynu Bükükler isimli bir dizi fikri bu sahneyi yazdığım zaman aklıma gelmişti, kenara bir hikaye not almıştım.' Senarist, o fikre ne kadar büyük umut bağladığını da saklamadı: 'En az 100 bölümü vardı kafamda ama kısmet olmadı.'

Cüneyt İnay'ın kafasında 100 bölüm olan Boynu Bükükler, Kanal D'de yalnızca 7 bölüm sürebildi.

Cüneyt İnay'ın kafasında 100 bölüm olan Boynu Bükükler, Kanal D'de yalnızca 7 bölüm sürebildi.

Ömer Uğur'un yönettiği, Barakuda Film imzalı Boynu Bükükler 2014'te Kanal D ekranlarına geldi. Sedef Avcı, Barış Başar ve Ali Tutal'ın da kadrosunda yer aldığı dizi, hayata 3-0 geride başlayan öksüz ve yetim lise öğrencilerinin skoru eşitleme mücadelesini anlatıyordu.

Boynu Bükükler neden bitti sorusuna İnay ayrıntılı bir yanıt vermedi. Dizi 7 bölümün ardından final yaptı, 100 bölümlük hikâye de rafta kaldı. Senaristin imzası Bir Yastıkta ve Aşk Bu Mu? Cevahir & Ulvi gibi işlerde de var, ama Boynu Bükükler'in kendisi için ayrı bir yeri olduğu bu paylaşımla bir kez daha ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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