O Sahneden 100 Bölüm Dizi Yazmış: Geniş Aile'nin Senaristi Yarım Kalan Dizisinin Perde Arkasını Anlattı!
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Geniş Aile'nin unutulmaz sahnelerinden biri yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündeminde. Paylaşılan kısa videonun altına bizzat dizinin senaristi Cüneyt İnay yorum yazınca işin rengi değişti. Meğer o sahne, İnay'ın kaleminden çıkan ama ekranda tutunamayan bir başka dizinin de doğduğu yermiş.
Kaynak: Cüneyt İnay
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Cüneyt İnay'ın kaleminden çıkan Geniş Aile, Kanal D'de üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi.
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Zekai'nin fırından ekmek kapıp yarım kalmış bir inşaata kaçtığı sahne yeniden gündem oldu.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Videoyu alıntılayan Cüneyt İnay'dan kimsenin beklemediği bir itiraf geldi
Cüneyt İnay'ın kafasında 100 bölüm olan Boynu Bükükler, Kanal D'de yalnızca 7 bölüm sürebildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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