Geniş Aile'nin "Ulvi"si Bülent Çolak'ın Aslında Mürsel'i Oynayacağı Ortaya Çıktı
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Geniş Aile'de 'Ulvi' karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Çolak, dizinin kulislerine dair yıllardır bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı. Çolak'a göre başta kendisi için düşünülen karakter Ulvi değil, İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel'di. Ulvi rolü ona sonradan teklif edildi; oyuncu ise seçmelere girmeyi reddetti.
KAYNAK: Kültür.süz Kulübü
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İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel aslında Bülent Çolak için düşünülmüştü.
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Geriye kalan tek karakter Ulvi'ydi ve Çolak seçmelere girmeyi reddetti.
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