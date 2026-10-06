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Geniş Aile'nin "Ulvi"si Bülent Çolak'ın Aslında Mürsel'i Oynayacağı Ortaya Çıktı

Geniş Aile'nin "Ulvi"si Bülent Çolak'ın Aslında Mürsel'i Oynayacağı Ortaya Çıktı

Kanal D yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
06.10.2026 - 13:25
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Geniş Aile'de 'Ulvi' karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Çolak, dizinin kulislerine dair yıllardır bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı. Çolak'a göre başta kendisi için düşünülen karakter Ulvi değil, İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel'di. Ulvi rolü ona sonradan teklif edildi; oyuncu ise seçmelere girmeyi reddetti.

KAYNAK: Kültür.süz Kulübü

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İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel aslında Bülent Çolak için düşünülmüştü.

İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel aslında Bülent Çolak için düşünülmüştü.

Bülent Çolak, Geniş Aile'nin hazırlık sürecinde adının ilk olarak öğretmen Mürsel karakteri için geçtiğini anlattı. Bu bilginin bugüne kadar hiç konuşulmadığını da özellikle vurguladı.

'İlker Ayrık'ın canlandırdığı öğretmen Mürsel… Onu canlandıracaktım. Onu kimse bilmez.' diyen oyuncu, sürecin neden farklı ilerlediğini de kendi deyişiyle 'no name' olmasına bağladı. Karakterler birer birer dağıtılırken yazar ekibinin de bu duruma üzüldüğünü aktaran Çolak, onlara 'Abi yola devam edin' dediğini ve görüşmeye gitmediğini anlattı.

Geriye kalan tek karakter Ulvi'ydi ve Çolak seçmelere girmeyi reddetti.

Geriye kalan tek karakter Ulvi'ydi ve Çolak seçmelere girmeyi reddetti.

Bir süre sonra çalan telefon hikâyenin yönünü değiştirdi. Çolak'ı arayan ve 'Cücü' diye andığı isim, yapımın 'Ulvi'yi bulamadığını ve rol için onunla görüşmek istediğini iletti. Görüşmeye gitmeyi kabul etse de yapımın seçme talebine karşı net bir tavır koydu. Çolak, 'Audition istiyorlar' sözlerine 'Vermem' diye yanıt verdiğini, şaşkınlıkla gelen 'Nasıl yani?' sorusuna da 'Abi vermem' dediğini anlattı.

Çolak, seçmeye girmek yerine Semaver Kumpanya'da sahnelenen Murtaza oyunundan bir video paylaşmayı önerdi. Oyunda canlandırdığı Hırsız Necmi'yi 'Ulvi'nin sularında, onun akrabası olan bir karakter' olarak tanımladı. Videonun linkini gönderdiğini anlatan oyuncu, yapım ekibine şu mesajı ilettiğini söyledi: 'Ona baksınlar önden, bu adam oynar mı oynamaz mı zaten belli olur.'

Sonrası biliniyor. Çolak, Ufuk Özkan'ın Cevahir'iyle birlikte Ulvi'yi hem dizide hem de sonraki sinema filmlerinde canlandırdı. Ulvi de dizinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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