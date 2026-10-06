Geniş Aile'nin "Ulvi"si Bülent Çolak'ın Aslında Mürsel'i Oynayacağı Ortaya Çıktı

Bir süre sonra çalan telefon hikâyenin yönünü değiştirdi. Çolak'ı arayan ve 'Cücü' diye andığı isim, yapımın 'Ulvi'yi bulamadığını ve rol için onunla görüşmek istediğini iletti. Görüşmeye gitmeyi kabul etse de yapımın seçme talebine karşı net bir tavır koydu. Çolak, 'Audition istiyorlar' sözlerine 'Vermem' diye yanıt verdiğini, şaşkınlıkla gelen 'Nasıl yani?' sorusuna da 'Abi vermem' dediğini anlattı.

Çolak, seçmeye girmek yerine Semaver Kumpanya'da sahnelenen Murtaza oyunundan bir video paylaşmayı önerdi. Oyunda canlandırdığı Hırsız Necmi'yi 'Ulvi'nin sularında, onun akrabası olan bir karakter' olarak tanımladı. Videonun linkini gönderdiğini anlatan oyuncu, yapım ekibine şu mesajı ilettiğini söyledi: 'Ona baksınlar önden, bu adam oynar mı oynamaz mı zaten belli olur.'

Sonrası biliniyor. Çolak, Ufuk Özkan'ın Cevahir'iyle birlikte Ulvi'yi hem dizide hem de sonraki sinema filmlerinde canlandırdı. Ulvi de dizinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri oldu.