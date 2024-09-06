Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Fragmanından Milyoner'deki Tepki Alan Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Fragmanından Milyoner'deki Tepki Alan Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Eylül Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'de aşk iddiaları durulmuyor. Onur ile Beyza'yı birbirine yakıştıranlar sosyal medyada aşk iddialarını kuvvetlendirecek paylaşımlar yapıyor. Bunlardan biri de Demet Akalın'dan geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna sayılı günler kala diziden ilk fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fragman haberini bekleyen hayranlar fotoğraflara bayıldı.
Müge Anlı'daki üfürükçü cinayetinde her geçen gün birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkıyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyici cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili bir iddia ortaya attı.
Depresyona girmek bile sınıfsaldır, zira ekonomik durumumuz ağlama şeklimizi bile değiştirir. Özellikle diziler bu gerçeği yüzümüze yüzümüze vurur. Twitter'da @sinirliyizabi adlı bir kullanıcı bu gerçeği yaptığı bir kıyasla bize gösterdi. Gelin önce paylaşıma sonra da yorumlara hep birlikte bakalım.
En çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemeye giden sosyal medya fenomeni yaşadığı tüm süreci videolaştırdı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni "Pelin" Diyar karakteri Ferit'in partneri olarak karşımıza çıkarken, ikiliden ilk fotoğraf sonunda geldi.
MasterChef Türkiye'de Onur ve Beyza arasında aşk olup olmadığı sık sık tartışma konusu olurken, Onur'un son bölümdeki tavırları "Kesinlikle aşk var!" dedirtti.
Show TV'nin bağımlılık yapan dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanı ve kaosu yüksek bir 3. sezonla bangır bangır dönüyor. Şerbomuz 3. sezon fragmanını yayınlarken yeni sezonun daha ilk bölümden nefes aldırmayacağını anladık. İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı!
Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri ilk sezonuyla reyting rekorları kırarken, sevilen diziden 2. sezon fragmanı geldi.
NOW ekranlarının yeni sezon için iddialı dizisi Kötü Kan, bugün (6 Eylül) ilk bölümüyle yayınlandı. İlk bölümüyle yoğun ilgi gören diziye sosyal medyadan yorum yağdı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Fatih Terim sorusu kısa sürede gündem oldu. Fatih Terim'in 2000 yılında kaç defa "Bam" dediğinin sorulduğu yarışmada izleyiciler "Bu nasıl genel kültür sorusu?" şeklinde tepki gösterdi.
MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar her hafta kıyasıya bir mücadele vererek ana kadro için yarışırlarken, bu hafta ana kadroya giren isim belli oldu.
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