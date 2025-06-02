Kısa Boylu İş Arkadaşlarını Ofiste Sürekli Kaybettikleri İçin Dahiyane Bir Yöntem Bulan Çalışanlar

'Her insanın fiziği kendine' desek de boyumuzdan, kilomuzdan dolayı zorbalığa uğramadığımız bir an yoktur. Kilo aldığınız anda da kilo verdiğiniz anda da herkesin dikkatini çekersiniz. Uzun boylu olsanız da alay konusu olursunuz, kısa boylu olsanız da!

Bu kez bir arkadaş grubu, iş yerlerindeki kısa boylu arkadaşlarını 'kolayca bulabilmek' için bir yöntem geliştirdi.

Kaynak: IG/nurgulalann