Kısa Boylu İş Arkadaşlarını Ofiste Sürekli Kaybettikleri İçin Dahiyane Bir Yöntem Bulan Çalışanlar

'Her insanın fiziği kendine' desek de boyumuzdan, kilomuzdan dolayı zorbalığa uğramadığımız bir an yoktur. Kilo aldığınız anda da kilo verdiğiniz anda da herkesin dikkatini çekersiniz. Uzun boylu olsanız da alay konusu olursunuz, kısa boylu olsanız da!
Bu kez bir arkadaş grubu, iş yerlerindeki kısa boylu arkadaşlarını 'kolayca bulabilmek' için bir yöntem geliştirdi.
Kaynak: IG/nurgulalann
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İşte o dahiyane yöntem;
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Kısa boylu arkadaş ise halinden oldukça memnun görünüyor!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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