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Gece Elektriği Boşa Harcatan 6 Alışkanlık: Faturayı Şişiriyor

Gece Elektriği Boşa Harcatan 6 Alışkanlık: Faturayı Şişiriyor

Elektrik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 15:57
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Herkes yatağa girdiğinde evdeki elektrik tüketimi de dursa ne güzel olurdu değil mi? Fakat durmuyor. Aksine, açık unutulan bir lamba, prizde bekleyen şarj aletleri ve kapalı sanılan televizyon, sabaha kadar sayacı çalıştırmaya devam ediyor.

Tek tek bakınca küçük görünen bu kayıplar ay sonunda faturaya yansıyor. Ev yaşamı dergisi Better Homes & Gardens, en sık yapılan 6 gece hatasını ve çözümlerini derledi.

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Gece Boyu Yanık Kalan Işıklar

Gece Boyu Yanık Kalan Işıklar

Koridorda ya da salonda açık unutulan bir lamba, 8 saat boyunca durmadan elektrik harcıyor. Evde hâlâ akkor ya da halojen ampul varsa kayıp LED'e göre çok daha büyük oluyor.

Çözüm: Yatmadan önce ışıkları kapatmayı alışkanlık haline getirin. Gece kalkanlar için koridora ve banyoya takılan düşük güçlü bir gece lambası yeterli olacaktır. Bu lambaları da sensörlü tercih edebilirsiniz.

Gece ve Gündüz Aynı Kalan Termostat

Gece ve Gündüz Aynı Kalan Termostat

Oda termostatını gece de gündüzdeki sıcaklıkta tutmak kombiyi gereksiz yere çalıştırıyor. Uyurken birkaç derece daha serin bir ev, çoğu kişinin uykusunu bozmuyor.

Çözüm: Programlanabilir ya da akıllı termostatla gece için daha düşük bir sıcaklık ayarlayın. Yazın klimada ayarı birkaç derece yükseltmek de aynı işi görüyor. Fakat termostatı tamamen kapatmak, tam tersi etki yaratabilir.

Kapalı Sanılan Cihazlar

Kapalı Sanılan Cihazlar

Televizyon, oyun konsolu ve bilgisayar kapatıldığında bile bekleme modunda elektrik çekmeye devam ediyor. Hızlı açılabilmek için gün boyu beklemede kalan bu cihazlar sayacı sessizce döndürüyor.

Çözüm: Bu cihazları anahtarlı bir grup prize bağlayın ve yatmadan önce tek düğmeyle hepsinin elektriğini kesin. Akıllı priz de aynı işi görüyor.

Prizde Unutulan Şarj Aletleri

Prizde Unutulan Şarj Aletleri

Telefon ya da bilgisayar takılı olmasa bile prizdeki şarj adaptörü az miktarda elektrik çekiyor. Tek bir adaptörün tüketimi çok düşük, ama evdeki sayı arttıkça toplam da büyüyor.

Çözüm: Kullanmadığınız şarj aletlerini prizden çekin. Ulaşılması zor prizler için anahtarlı uzatma kablosu işinizi kolaylaştırır.

Sabaha Kadar Yanan Dış Mekân Işıkları

Sabaha Kadar Yanan Dış Mekân Işıkları

Bahçe, balkon ya da kapı önü ışıkları güvenlik için çoğu zaman sabaha kadar açık bırakılıyor. Bu hem gereksiz tüketim yaratıyor hem de ampullerin daha sık değişmesine yol açıyor.

Çözüm: Zaman ayarlı anahtar ya da hareket sensörlü lamba kullanın. Işık yalnızca gerektiğinde yanar, güvenlikten de ödün vermemiş olursunuz.

Yatmadan önce atılacak beş dakikalık bir tur, ay sonunda faturada hissediliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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