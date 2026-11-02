Gece Elektriği Boşa Harcatan 6 Alışkanlık: Faturayı Şişiriyor

Herkes yatağa girdiğinde evdeki elektrik tüketimi de dursa ne güzel olurdu değil mi? Fakat durmuyor. Aksine, açık unutulan bir lamba, prizde bekleyen şarj aletleri ve kapalı sanılan televizyon, sabaha kadar sayacı çalıştırmaya devam ediyor.

Tek tek bakınca küçük görünen bu kayıplar ay sonunda faturaya yansıyor. Ev yaşamı dergisi Better Homes & Gardens, en sık yapılan 6 gece hatasını ve çözümlerini derledi.

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