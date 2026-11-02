Gece Elektriği Boşa Harcatan 6 Alışkanlık: Faturayı Şişiriyor
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Herkes yatağa girdiğinde evdeki elektrik tüketimi de dursa ne güzel olurdu değil mi? Fakat durmuyor. Aksine, açık unutulan bir lamba, prizde bekleyen şarj aletleri ve kapalı sanılan televizyon, sabaha kadar sayacı çalıştırmaya devam ediyor.
Tek tek bakınca küçük görünen bu kayıplar ay sonunda faturaya yansıyor. Ev yaşamı dergisi Better Homes & Gardens, en sık yapılan 6 gece hatasını ve çözümlerini derledi.
Gece Boyu Yanık Kalan Işıklar
Gece ve Gündüz Aynı Kalan Termostat
Kapalı Sanılan Cihazlar
Prizde Unutulan Şarj Aletleri
Sabaha Kadar Yanan Dış Mekân Işıkları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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