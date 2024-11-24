Keloğlan Çizgi Filmi Karakterlerini Kendi Tarzıyla Çizen Sanatçının Çizimlerine Bayılacaksınız

Keloğlan, her dönemin efsane masal kahramanlarından biri. Her dönemde, genç-yaşlı herkesin kalbine dokunan bu eşsiz karakter, tarih boyunca hikayelerin merkezinde yer almayı başarmıştır. Zekası, cesareti ve dürüstlüğü ile tanınan Keloğlan, masalların ölümsüz simgesi haline gelmiştir. Önce masalları, sonra filmleri derken son olarak da çizgi film dünyasına taşındı. Birçok nesli büyüten Keloğlan, yeni nesli de büyütüyor bildiğiniz üzere.