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Keloğlan Çizgi Filmi Karakterlerini Kendi Tarzıyla Çizen Sanatçının Çizimlerine Bayılacaksınız

Keloğlan Çizgi Filmi Karakterlerini Kendi Tarzıyla Çizen Sanatçının Çizimlerine Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 11:16

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Keloğlan, her dönemin efsane masal kahramanlarından biri. Her dönemde, genç-yaşlı herkesin kalbine dokunan bu eşsiz karakter, tarih boyunca hikayelerin merkezinde yer almayı başarmıştır. Zekası, cesareti ve dürüstlüğü ile tanınan Keloğlan, masalların ölümsüz simgesi haline gelmiştir. Önce masalları, sonra filmleri derken son olarak da çizgi film dünyasına taşındı. Birçok nesli büyüten Keloğlan, yeni nesli de büyütüyor bildiğiniz üzere.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7n-Vr...
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'usagi.doodles' isimli sanatçı Keloğlan karakterlerini kendi tarzıyla yeniden yorumladı.

'usagi.doodles' isimli sanatçı Keloğlan karakterlerini kendi tarzıyla yeniden yorumladı.

Ortaya çıkan sonuç ise özellikle çizgi filmin hayranlarının beğenisini topladı.

Ortaya çıkan sonuç ise özellikle çizgi filmin hayranlarının beğenisini topladı.

İşte o çizimler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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