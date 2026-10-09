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Kaos Show'un 3. Sezon Açılışında Bülent Ersoy ile Kandıralı Ferdi Karşılaştı

Kaos Show'un 3. Sezon Açılışında Bülent Ersoy ile Kandıralı Ferdi Karşılaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:31

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Hayrettin'in YouTube'da yayınlanan eğlence programı Kaos Show, üçüncü sezonuna Bülent Ersoy'u konuk ederek başladı. 8 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluşan açılış bölümünde Diva'nın karşısına programın tanıdık yüzlerinden Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası çıktı. Stüdyoda karşılıklı atışmalar da şakalaşmalar da eksik olmadı. Özellikle Ferdi'nin Ersoy'un şarkılarını kendi sözleriyle seslendirdiği anlar ve Diva'nın bunlara verdiği tepkiler bölümün sosyal medyada en çok paylaşılan kısmı oldu. Hayrettin'in 'Ferdi'den olur mu?' sorusuna gelen yanıt ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Ersoy'un karşısına Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası çıktı

Ersoy'un karşısına Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası çıktı

Kaos Show'un üçüncü sezon açılış bölümünün konuğu Bülent Ersoy oldu. Program 8 Ekim Perşembe günü Hayrettin'in YouTube kanalında yayınlandı. Bölümde Ersoy'un yanı sıra Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası gibi isimler de yer aldı.

Ferdi, programda önce 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısını seslendirdi ve eserin Bülent Ersoy'a ait olduğunu söyledi. Ersoy ise şarkının Coşkun Sabah'a ait olduğunu hatırlatıp sözlerin biraz karıştığını belirtti. Bu yorumla hızını kesmeyen Ferdi, ardından 'Hani Bizim Sevdamız' şarkısını da kendi sözleriyle okudu; Diva bu performansta da sözlerdeki değişikliklere dikkat çekti.

Hayrettin, Ersoy'a 'Ferdi'den olur mu?' diye sorunca Diva'nın sert ama bir o kadar da eğlenceli yanıtı stüdyoda kahkahalara yol açtı. Ersoy kısaca 'bence hiçbir şey olmaz' anlamına gelen bir karşılık verdi ve bu an kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Kadıköy Boğası ise nişanlısı Rabia ile yapacağı düğüne Ersoy'u davet etti ve bir şarkısını söylemesini istedi. Diva, 'Ne faydası var bana?' diyerek düğün teklifine mesafeli yaklaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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