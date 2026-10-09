Kaos Show'un 3. Sezon Açılışında Bülent Ersoy ile Kandıralı Ferdi Karşılaştı

Kaos Show'un üçüncü sezon açılış bölümünün konuğu Bülent Ersoy oldu. Program 8 Ekim Perşembe günü Hayrettin'in YouTube kanalında yayınlandı. Bölümde Ersoy'un yanı sıra Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası gibi isimler de yer aldı.

Ferdi, programda önce 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısını seslendirdi ve eserin Bülent Ersoy'a ait olduğunu söyledi. Ersoy ise şarkının Coşkun Sabah'a ait olduğunu hatırlatıp sözlerin biraz karıştığını belirtti. Bu yorumla hızını kesmeyen Ferdi, ardından 'Hani Bizim Sevdamız' şarkısını da kendi sözleriyle okudu; Diva bu performansta da sözlerdeki değişikliklere dikkat çekti.

Hayrettin, Ersoy'a 'Ferdi'den olur mu?' diye sorunca Diva'nın sert ama bir o kadar da eğlenceli yanıtı stüdyoda kahkahalara yol açtı. Ersoy kısaca 'bence hiçbir şey olmaz' anlamına gelen bir karşılık verdi ve bu an kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Kadıköy Boğası ise nişanlısı Rabia ile yapacağı düğüne Ersoy'u davet etti ve bir şarkısını söylemesini istedi. Diva, 'Ne faydası var bana?' diyerek düğün teklifine mesafeli yaklaştı.