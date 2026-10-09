Kaos Show'un 3. Sezon Açılışında Bülent Ersoy ile Kandıralı Ferdi Karşılaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hayrettin'in YouTube'da yayınlanan eğlence programı Kaos Show, üçüncü sezonuna Bülent Ersoy'u konuk ederek başladı. 8 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluşan açılış bölümünde Diva'nın karşısına programın tanıdık yüzlerinden Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası çıktı. Stüdyoda karşılıklı atışmalar da şakalaşmalar da eksik olmadı. Özellikle Ferdi'nin Ersoy'un şarkılarını kendi sözleriyle seslendirdiği anlar ve Diva'nın bunlara verdiği tepkiler bölümün sosyal medyada en çok paylaşılan kısmı oldu. Hayrettin'in 'Ferdi'den olur mu?' sorusuna gelen yanıt ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersoy'un karşısına Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın