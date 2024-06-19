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Kalabalıktan Çıkamayınca Zorla Adalar'a Giden Kadının Dramı Goygoycuların Diline Düştü

Kalabalıktan Çıkamayınca Zorla Adalar'a Giden Kadının Dramı Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 12:19 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 12:24

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Bayram tatilinde kimi şehir dışında gezmeyi tercih ederken, kimi de İstanbul'da kalıp gezmeyi tercih etti. Bir vatandaş Kabataş'ta kalabalığın arasından sıyrılamayınca kendini Adalar vapurunda buldu. ''Mecburen Adalar'a gönderiliyorum.'' diye yakınan kadına sosyal medyada peş peşe eğlenceli tepkiler geldi.

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Bayram tatilinde İstanbul'un belirli bölgelerinde yoğunluk oluştu. Kabataş da bu bölgelerden biriydi.

Bayram tatilinde İstanbul'un belirli bölgelerinde yoğunluk oluştu. Kabataş da bu bölgelerden biriydi.

Bir vatandaş Kabataş İskelesi'ndeki kalabalıkta mahsur kalınca Adalar'a gitmek zorunda kaldı.

Bir vatandaş Kabataş İskelesi'ndeki kalabalıkta mahsur kalınca Adalar'a gitmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada goygoycuların diline düşen olaya gelen tepkiler ise bir hayli güldürdü.

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