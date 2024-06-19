Kalabalıktan Çıkamayınca Zorla Adalar'a Giden Kadının Dramı Goygoycuların Diline Düştü

Bayram tatilinde kimi şehir dışında gezmeyi tercih ederken, kimi de İstanbul'da kalıp gezmeyi tercih etti. Bir vatandaş Kabataş'ta kalabalığın arasından sıyrılamayınca kendini Adalar vapurunda buldu. ''Mecburen Adalar'a gönderiliyorum.'' diye yakınan kadına sosyal medyada peş peşe eğlenceli tepkiler geldi.