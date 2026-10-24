26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Halloween Partileri

Ekim ayını uğurlayıp Kasım’a 'merhaba' dediğimiz bu haftada, İstanbul tam anlamıyla bir müzik ve eğlence cümbüşüne sahne oluyor! Şehrin prestijli açık hava sahnelerinden popüler kulüplerine kadar her köşe başı sanatla yankılanıyor. Sahnelerde Mustafa Sandal, Zeynep Bastık, Semicenk, Bülent Ersoy, Simge ve Yıldız Tilbe gibi dev isimler yer alırken, hafta sonuna damga vuran Halloween (Cadılar Bayramı) konseptli partiler de kostümlü bir eğlence fırtınası estiriyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En iyi Halloween partisi nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 26 Ekim – 1 Kasım İstanbul etkinlik rehberi!

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