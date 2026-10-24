26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Halloween Partileri

Halloween: 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Flu Kadıköy mekanında korku ve eğlenceyi birleştiren kostümlü bir gece sunuyor.
Karaoke Gecesi: 26 Ekim Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu mekanında mikrofonu sahnenin asıl sahiplerine bırakıyor.
Akustik Müzik: 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar mekanında içten melodilerle haftaya sakin bir başlangıç yaptırıyor.
Halloween Event /Makuriya | Dj Keçi | DJ Lilas | DJ A.KA: 26 Ekim Pazartesi saat 23.00'de Teddy Club mekanında tüyler ürperten bir atmosferde elektronik ritimleri harmanlıyor.
Modundayız Sunar: Bubble Tea And Cigarettes: 27 Ekim Salı saat 20.30'da Blind Istanbul sahnesinde rüya pop tınılarıyla melankolik bir akşam vadediyor.
Halloween Mien | Melisa Tay: 27 Ekim Salı saat 23.00'de Teddy Club mekanında iddialı kostümler eşliğinde büyüleyici bir geceye imza atıyor.
Astronomia Project / Muhabbet: 28 Ekim Çarşamba saat 18.00'de SudaTur teknesinde boğazın büyüleyici manzarasında coşkulu bir müzik ziyafeti sunuyor.
LEXA ORGANİZASYON HALLOWEEN NIGHT: 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da Flu Performance mekanında sınırları zorlayan bir cadılar bayramı eğlencesi yaşatıyor.
Halloween Costume Party: 29 Ekim Perşembe saat 20.00'de Community Hub mekanında en yaratıcı kostümlerin yarışacağı tempolu bir parti düzenliyor.
BURLESQUE Nest Show: 29 Ekim Perşembe saat 22.00'de Muaf Kadıköy sahnesinde gösterişli ve baştan çıkarıcı bir kabare şovu sergiliyor.
Goth Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance mekanında karanlık ve gotik tınılarla unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde korkutucu maskeler ve kesintisiz dansla geceyi renklendiriyor.
Serkan Alkan - Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında ürkütücü dekorlar eşliğinde tempolu bir DJ şovu sergiliyor.
Mert Fırat'ın Sesinden Sevdiğimiz Şarkılar Konseri: 30 Ekim Cuma saat 22.30'da DasDas - Ataşehir mekanında ünlü oyuncunun yorumuyla şiirsel ve samimi bir akşam sunuyor.
Halloween Event W/Ravano: 30 Ekim Cuma saat 23.00'de Teddy Club mekanında elektronik beat'lerle sınırları zorluyor.
POP DEPARTMANI ‘ HALLOWEN PARTY - w/Themerveproject: 30 Ekim Cuma saat 23.59'da Blind Istanbul sahnesinde popüler kültürü ürkütücü bir konseptle birleştiriyor.
XROOM AFTER CLUB | HALLOWEEN NIGHT: 31 Ekim Cumartesi saat 03.00'te Xroom After Club mekanında sabaha kadar süren bitmeyen bir eğlence vadediyor.
HALLOWEEN PARTY '26: 31 Ekim Cumartesi saat 19.00'da The Irish Pub CKM mekanında dostane bir atmosferde cadılar bayramını kutluyor.
Halloween Party: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance mekanında kostümlerin konuşacağı çılgın bir parti sunuyor.
Halloween Gecesi: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Eski Kaset Kadıköy mekanında kaset dinletileriyle harmanlanmış ürpertici bir akşam yaşatıyor.
Kadıköy Sahne Presents The Halloween Night Party: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de KadıköySahne mekanında karanlığın içinde bitmeyen bir dans coşkusu sunuyor.
DJ Fırat Canpolat ile Halloween Parti: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Mask Beach sahnesinde yüksek frekanslı bir eğlenceye kapı aralıyor.
Halloween Party - Pop Edition: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında popüler şarkılarla cadılar bayramı neşesini birleştiriyor.
Şeker mi? Şaka mı?: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde oyunlu ve sürprizlerle dolu bir cadılar bayramı konsepti sunuyor.
HALLOWEEN: YOUR KIND OF STRANGE: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Blok Mekan Bomonti mekanında tuhaflıkların kutlandığı eşsiz bir parti vadediyor.
International Halloween Party: Volume XIII: 31 Ekim Cumartesi saat 22.30'da Yabangee Base mekanında uluslararası bir kalabalığı ürkütücü kostümlerle buluşturuyor.
Halloween Event | Seha Bellek: 31 Ekim Cumartesi saat 23.00'de Teddy Club mekanında çarpıcı beat'leriyle elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.
Luv X '90s & 2000s' HIP-HOP PARTY HALLOWEEN PARTY: 31 Ekim Cumartesi saat 23.45'te Blind Istanbul sahnesinde hip-hop ve korkuyu birleştiren dev bir şov vadediyor.
XROOM AFTER CLUB | HALLOWEEN SPECIAL: 1 Kasım Pazar saat 03.00'te Xroom After Club mekanında sabaha kadar süren bitmeyen bir eğlence sunuyor.
Halloween with Pango: 1 Kasım Pazar saat 21.00'de Frankhan mekanında sıradışı dekorlar eşliğinde tempolu bir gece sergiliyor.
Halloween Event | Koray Sak: 1 Kasım Pazar saat 23.00'de Teddy Club mekanında karanlık ritimlerle haftayı uğurluyor.
Yorum Yazın