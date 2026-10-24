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26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Halloween Partileri

26 Ekim – 1 Kasım İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Halloween Partileri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 12:05
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Ekim ayını uğurlayıp Kasım’a 'merhaba' dediğimiz bu haftada, İstanbul tam anlamıyla bir müzik ve eğlence cümbüşüne sahne oluyor! Şehrin prestijli açık hava sahnelerinden popüler kulüplerine kadar her köşe başı sanatla yankılanıyor. Sahnelerde Mustafa Sandal, Zeynep Bastık, Semicenk, Bülent Ersoy, Simge ve Yıldız Tilbe gibi dev isimler yer alırken, hafta sonuna damga vuran Halloween (Cadılar Bayramı) konseptli partiler de kostümlü bir eğlence fırtınası estiriyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En iyi Halloween partisi nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 26 Ekim – 1 Kasım İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Hande Yener Konseri: 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde iddialı şovu ve hit şarkılarıyla haftaya enerjik bir başlangıç yaptırıyor.

  • Mustafa Sandal Konseri: 27 Ekim Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan eşsiz hitleriyle müzikseverleri mest ediyor.

  • Dilhan Şeşen Konseri: 28 Ekim Çarşamba saat 20.30'da Blind Istanbul sahnesinde kendine has yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Kemal Başar Konseri: 28 Ekim Çarşamba günü Tiyatro Keyfi Lab – Savaş Başar Sahnesi mekanında samimi bir dinleti sunuyor.

  • Soner Arıca Konseri: 28 Ekim Çarşamba günü Jolly Joker Vadistanbul ve diğer sahnelerde romantik şarkılarıyla kalplere dokunuyor.

  • Çağan Şengül Konseri: 28 Ekim Çarşamba saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde duygu yüklü besteleriyle dinleyenleri derinlere çekiyor.

  • Yılmaz Sütçü- Ferdi Şarkılar (Ferdi Özbeğen Şarkıları): 28 Ekim Çarşamba saat 21.00'de Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında usta sanatçının anılarını şık bir konseptle yaşatıyor.

  • Sena Gül (Paptircem) Akustik: 30 Ekim Cuma saat 20.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde keyifli ve içten bir akustik akşam vadediyor.

  • Cenk Eren: 30 Ekim Cuma saat 20.00'de Çapa Pera mekanında güçlü repertuvarıyla eğlenceyi garanti ediyor.

  • Burak Bulut Konseri: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde arabesk-pop esintileriyle dinleyiciyi coşturuyor.

  • Hande Yener Konseri: 30 Ekim Cuma günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde ritmi bir an olsun düşürmeden tempolu bir gece sunuyor.

  • Melek Mosso Konseri: 30 Ekim Cuma günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde eşsiz vokaliyle ruhları arındırıyor.

  • Kibariye & Hüsnü Şenlendirici: 31 Ekim Cumartesi Çapa Pera sahnesinde roman havasını klarnetin büyüsüyle buluşturuyor.

  • Bülent Ersoy & Selami Şahin: 30 Ekim Cuma saat 22.30'da Günay Restaurant İstanbul sahnesinde iki efsaneyi aynı sahnede ağırlayarak müzikal bir rüya yaşatıyor.

  • Zeynep Bastık: 31 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde popüler cover'ları ve hitleriyle muazzam bir enerji yayıyor.

  • Hakan Altun: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde fantezi pop şarkılarıyla dinleyenlere duygu seli yaşatıyor.

  • Yıldız Tilbe: 31 Ekim Cumartesi günü JJ Arena sahnesinde eşsiz yorumuyla açık havayı inletiyor.

  • Simge Konseri: 31 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde enerjik dansları ve hitleriyle nefes kesiyor.

  • Bengü Konseri: 31 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde pop ritimleriyle kalabalıkları coşturuyor.

  • Emir Yargın 'Klas Pop': 31 Ekim Cumartesi saat 21.30'da Babylon sahnesinde sıra dışı pop yorumuyla keyifli bir deneyim yaşatıyor.

  • Eda & Metin Özülkü: 31 Ekim Cumartesi saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında sevilen düetleriyle romantizmi doruğa taşıyor.

  • Lara Di Lara Konseri: 1 Kasım Pazar saat 17.00 ve 19.00'da Moda63 mekanında naif sesiyle huzur dolu bir akşamüstü vadediyor.

  • Semicenk Konseri: 1 Kasım Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde listeleri altüst eden şarkılarıyla hafta sonunu kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • BALIKLAR 'Lansman Konseri': 29 Ekim Perşembe saat 21.00'de Blind Istanbul sahnesinde taptaze bir müzikal projenin ilk adımlarını atıyor.

  • Dolu Kadehi Ters Tut Konseri: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde alternatif pop tınılarıyla sınırları aşıyor.

  • Bulutsuzluk Özlemi: 30 Ekim Cuma saat 21.30'da KadıköySahne mekanında Türk rock tarihinin kilometre taşlarıyla saygı duruşunda bulunuyor.

  • Redd Konseri: 30 Ekim Cuma günü Mask Beach sahnesinde isyankar ritimleriyle kitleleri peşinden sürüklüyor.

  • Nova Norda: 30 Ekim Cuma saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde renkli ve enerjik tarzıyla genç kitleyi büyülüyor.

  • Onur Özdemir 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına': 30 Ekim Cuma saat 21.30'da Babylon sahnesinde pop-rock tınılarıyla dinleyicileri dansa davet ediyor.

  • No Land: 30 Ekim Cuma saat 21.30'da Zorlu PSM %100 Studio mekanında çok kültürlü ezgileriyle dinlendiriyor.

  • Kendine Has Sahnesi: Büyük Ev Ablukada - Jakuzi - Arkadaş: 31 Ekim Cumartesi saat 17.00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde alternatif rock gruplarını devasa bir festival havasında bir araya getiriyor.

  • Modundayız Sunar: Vega: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Blind Istanbul sahnesinde kültleşmiş hitleriyle nostaljik bir rock rüzgarı estiriyor.

  • Sattas Konseri: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Celtic Irish Pub Istanbul sahnesinde reggae tınılarıyla ruhları özgürleştiriyor.

  • Floydian Night (A Tribute To Pink Floyd): 1 Kasım Pazar saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde efsane grubun ruhunu İstanbullu rock severlerle buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları
  • Laolu | Klein Phönix: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de Klein Phönix mekanında çarpıcı beat'leriyle elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Motive Konseri: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde devasa bir kalabalığı hip-hop ateşiyle yakıyor.

  • Kubilay Karça Konseri: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında samimi ve içten yorumuyla dinleyenleri kucaklıyor.

  • Yung Ouzo Konseri: 1 Kasım Pazar saat 19.00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında asi ritimleriyle geceyi ateşliyor.

  • Çakal: 1 Kasım Pazar saat 20.00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde popüler rap hitleriyle eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Sehabe & Yeis Sensura Konseri: 1 Kasım Pazar saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde usta flow'larıyla rap tutkunlarını buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Sanat Deliorman Konser: 28 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Buka Spaces mekanında özgün yorumuyla dinleyicileri kucaklıyor.

  • Rana Türkyılmaz: 28 Ekim Çarşamba saat 21.00'de Babylon sahnesinde dünya müziklerinden ilham alan ezgileriyle dinlendiriyor.

  • Ender Balkır Konseri: 28 Ekim Çarşamba saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında türküleriyle dinleyenlerin içini ısıtıyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 29 Ekim Perşembe saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde fantezi müziğin unutulmaz şarkılarıyla duygu seli yaşatıyor.

  • Özlem Özdil Konseri: 30 Ekim Cuma saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında bağlaması ve özgün vokaliyle derinlere dokunuyor.

  • Ezginin Günlüğü Konseri: 31 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Mall of İstanbul MOİ Sahne'de yıllara meydan okuyan besteleriyle huzur dolu bir akşam yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • DJ Pınar Alkan 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 28 Ekim Çarşamba günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde haftaya nostaljik bir mola verdiriyor.

  • Mansur Ark'ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 28 Ekim Çarşamba günü IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde 90'ların efsanesiyle yeri göğü inletiyor.

  • DJ Emre Demirağ İle Türkçe Pop Gecesi: 28 Ekim Çarşamba saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında hit parçalarla eğlenceyi sabaha taşıyor.

  • DJ Çetinkol ile 90'lar: 28 Ekim Çarşamba saat 22.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında eski dostlarla kadeh kaldırılan nostaljik bir hava yaratıyor.

  • 90'lar Partisi: 28 Ekim Çarşamba saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında neon ışıklar altında zamanda keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

  • 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 29 Ekim Perşembe saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında eğlenceyi milenyumun altın çağına taşıyor.

  • DJ İlkay Acartürk İle 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 29 Ekim Perşembe saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında altın çağın ezgileriyle dinleyicileri coşturuyor.

  • Diskodayız-90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında bitmeyen bir ritimle geçmişi selamlıyor.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 31 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Kartal İstMarina mekanında hem güldürüyor hem de unutulmaz Türkçe pop hitleriyle eğlendiriyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 31 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında kaset günlerine özlem duyanları coşturuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Cumhuriyet Operası: 29 Ekim Perşembe saat 20.00'de Hilltown Seyirlik Sahne mekanında cumhuriyet ruhunu şanlı aryalarla kutluyor.

  • Candle of Love: 29 Ekim Perşembe günü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde aşkın notalarını mum ışığında romantik bir atmosfere taşıyor.

  • Sınır Tanımayan Şarkılar – Hasan Yükselir & Dijle: 30 Ekim Cuma saat 20.30'da Atlas 1948 Sahnesi mekanında görkemli bir senfoni orkestrasıyla dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

  • Melodic Candle: 30 Ekim Cuma günü All Saints Moda Kilisesi'nde yüzlerce mumun titrek ışığında büyüleyici notalar sunuyor.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 31 Ekim Cumartesi günü All Saints Moda Kilisesi'nde yaylıların zarafetiyle ruhları dinlendiriyor.

  • JODOK CELLO: 1 Kasım Pazar saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda dahi çellistten muazzam bir virtüözlük şöleni yaşatıyor.

Haftanın Caz Rotaları: 

  • Sade by Cemalyon – Live Concert: 30 Ekim Cuma saat 20.30'da Duende Kalamış mekanında enstrümanların zarafetiyle sakinliğe davet ediyor.

İstanbul'da En İyi Halloween (Cadılar Bayramı) Partisi Nerede?

İstanbul'da En İyi Halloween (Cadılar Bayramı) Partisi Nerede?

  • Halloween: 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Flu Kadıköy mekanında korku ve eğlenceyi birleştiren kostümlü bir gece sunuyor.

  • Karaoke Gecesi: 26 Ekim Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu mekanında mikrofonu sahnenin asıl sahiplerine bırakıyor.

  • Akustik Müzik: 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar mekanında içten melodilerle haftaya sakin bir başlangıç yaptırıyor.

  • Halloween Event /Makuriya | Dj Keçi | DJ Lilas | DJ A.KA: 26 Ekim Pazartesi saat 23.00'de Teddy Club mekanında tüyler ürperten bir atmosferde elektronik ritimleri harmanlıyor.

  • Modundayız Sunar: Bubble Tea And Cigarettes: 27 Ekim Salı saat 20.30'da Blind Istanbul sahnesinde rüya pop tınılarıyla melankolik bir akşam vadediyor.

  • Halloween Mien | Melisa Tay: 27 Ekim Salı saat 23.00'de Teddy Club mekanında iddialı kostümler eşliğinde büyüleyici bir geceye imza atıyor.

  • Astronomia Project / Muhabbet: 28 Ekim Çarşamba saat 18.00'de SudaTur teknesinde boğazın büyüleyici manzarasında coşkulu bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • LEXA ORGANİZASYON HALLOWEEN NIGHT: 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da Flu Performance mekanında sınırları zorlayan bir cadılar bayramı eğlencesi yaşatıyor.

  • Halloween Costume Party: 29 Ekim Perşembe saat 20.00'de Community Hub mekanında en yaratıcı kostümlerin yarışacağı tempolu bir parti düzenliyor.

  • BURLESQUE Nest Show: 29 Ekim Perşembe saat 22.00'de Muaf Kadıköy sahnesinde gösterişli ve baştan çıkarıcı bir kabare şovu sergiliyor.

  • Goth Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance mekanında karanlık ve gotik tınılarla unutulmaz bir deneyim sunuyor.

  • Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde korkutucu maskeler ve kesintisiz dansla geceyi renklendiriyor.

  • Serkan Alkan - Halloween Party: 30 Ekim Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında ürkütücü dekorlar eşliğinde tempolu bir DJ şovu sergiliyor.

  • Mert Fırat'ın Sesinden Sevdiğimiz Şarkılar Konseri: 30 Ekim Cuma saat 22.30'da DasDas - Ataşehir mekanında ünlü oyuncunun yorumuyla şiirsel ve samimi bir akşam sunuyor.

  • Halloween Event W/Ravano: 30 Ekim Cuma saat 23.00'de Teddy Club mekanında elektronik beat'lerle sınırları zorluyor.

  • POP DEPARTMANI ‘ HALLOWEN PARTY - w/Themerveproject: 30 Ekim Cuma saat 23.59'da Blind Istanbul sahnesinde popüler kültürü ürkütücü bir konseptle birleştiriyor.

  • XROOM AFTER CLUB | HALLOWEEN NIGHT: 31 Ekim Cumartesi saat 03.00'te Xroom After Club mekanında sabaha kadar süren bitmeyen bir eğlence vadediyor.

  • HALLOWEEN PARTY '26: 31 Ekim Cumartesi saat 19.00'da The Irish Pub CKM mekanında dostane bir atmosferde cadılar bayramını kutluyor.

  • Halloween Party: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance mekanında kostümlerin konuşacağı çılgın bir parti sunuyor.

  • Halloween Gecesi: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Eski Kaset Kadıköy mekanında kaset dinletileriyle harmanlanmış ürpertici bir akşam yaşatıyor.

  • Kadıköy Sahne Presents The Halloween Night Party: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de KadıköySahne mekanında karanlığın içinde bitmeyen bir dans coşkusu sunuyor.

  • DJ Fırat Canpolat ile Halloween Parti: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Mask Beach sahnesinde yüksek frekanslı bir eğlenceye kapı aralıyor.

  • Halloween Party - Pop Edition: 31 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında popüler şarkılarla cadılar bayramı neşesini birleştiriyor.

  • Şeker mi? Şaka mı?: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde oyunlu ve sürprizlerle dolu bir cadılar bayramı konsepti sunuyor.

  • HALLOWEEN: YOUR KIND OF STRANGE: 31 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Blok Mekan Bomonti mekanında tuhaflıkların kutlandığı eşsiz bir parti vadediyor.

  • International Halloween Party: Volume XIII: 31 Ekim Cumartesi saat 22.30'da Yabangee Base mekanında uluslararası bir kalabalığı ürkütücü kostümlerle buluşturuyor.

  • Halloween Event | Seha Bellek: 31 Ekim Cumartesi saat 23.00'de Teddy Club mekanında çarpıcı beat'leriyle elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIP-HOP PARTY HALLOWEEN PARTY: 31 Ekim Cumartesi saat 23.45'te Blind Istanbul sahnesinde hip-hop ve korkuyu birleştiren dev bir şov vadediyor.

  • XROOM AFTER CLUB | HALLOWEEN SPECIAL: 1 Kasım Pazar saat 03.00'te Xroom After Club mekanında sabaha kadar süren bitmeyen bir eğlence sunuyor.

  • Halloween with Pango: 1 Kasım Pazar saat 21.00'de Frankhan mekanında sıradışı dekorlar eşliğinde tempolu bir gece sergiliyor.

  • Halloween Event | Koray Sak: 1 Kasım Pazar saat 23.00'de Teddy Club mekanında karanlık ritimlerle haftayı uğurluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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