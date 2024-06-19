Bir Yıl Para Biriktirerek Bodrum'a Tatile Giden Sosyal Medya Kullanıcısının Başına Gelenler!

Bodrum tatili yapmak isteyenler özellikle son yıllarda şehre adım atar atmaz her şeyin pahalılığından dert yanıyor. Güzel bir yaz tatili geçirme planları da bazen, hatta çoğu zaman pahalılıktan dolayı hayal olabiliyor. Öyle ki bu durum kimilerinin ilişkisinin sonlanmasına bile doğrudan veya dolaylı yoldan sebep olabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcı Bodrum tatilinin deneyimlerini paylaştı.