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Bir Yıl Para Biriktirerek Bodrum'a Tatile Giden Sosyal Medya Kullanıcısının Başına Gelenler!

Bir Yıl Para Biriktirerek Bodrum'a Tatile Giden Sosyal Medya Kullanıcısının Başına Gelenler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 11:05

Bodrum tatili yapmak isteyenler özellikle son yıllarda şehre adım atar atmaz her şeyin pahalılığından dert yanıyor. Güzel bir yaz tatili geçirme planları da bazen, hatta çoğu zaman pahalılıktan dolayı hayal olabiliyor. Öyle ki bu durum kimilerinin ilişkisinin sonlanmasına bile doğrudan veya dolaylı yoldan sebep olabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcı Bodrum tatilinin deneyimlerini paylaştı.

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Bodrum'da bu yaz vatandaşların restoranlarda ödedikleri hesaplar sık sık gündem oluyor.

Bodrum'da bu yaz vatandaşların restoranlarda ödedikleri hesaplar sık sık gündem oluyor.

1 milyonu bulan adisyonlar bile çıkıyor. Buyrunuz👇🏻

Bir vatandaş da sosyal medyada Bodrum tatilinin nelere mâl olduğunu anlatmış👇🏻

Bir vatandaş da sosyal medyada Bodrum tatilinin nelere mâl olduğunu anlatmış👇🏻

Kimileri hikayenin kurgu olduğunu düşünürken,

Kimileri hikayenin kurgu olduğunu düşünürken,
twitter.com

Kimileri de plansız hareket etmemesi gerektiğini savundu.

Kimileri de plansız hareket etmemesi gerektiğini savundu.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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