İnsanların İlişkilerinde Asla Katlanmayacakları 15 Hareket Sizi de Aydınlatacak
İnsanların İlişkilerinde Asla Katlanmayacakları 15 Hareket Sizi de Aydınlatacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman istediğimiz gibi olmayabilir ve insanlar anlaşamayabilir. Bugünkü içeriğimizde insanların asla katlanamayacakları 15 harekete bakacağız. Sizin de aklınıza benzer hareketler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Zamanında onunla paylaştığım güvensizliklerimi, daha sonra beni üzmek için kullanması."
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2. "Hala çocukmuş gibi sinir krizi geçirmek."
3. "Hayvanlara veya çocuklara karşı kaba davranması."
4. "Kendi ağzıyla ben ilgilenmesi zor ve sadece kendini umursamayan birisiyim demişti. Baştan söylese bir senemi onunla harcamazdım."
5. "Bana eski sevgilisinin ne kadar iyi olduğundan bahsederdi ve sürekli bizi karşılaştırırdı."
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6. "Arkamdan konuşmuş ve hatta şikayet etmiş..."
7. "Onunlayken kendimi sadece bir aksesuar gibi hissetmeme sebep oluyordu."
8. "Fiziksel olarak bana zarar vermeye kalkışması bile benim için yeterli bir sebep."
9. "Bana yalan söylemesi ve sır saklaması."
10. "Bana ve ilgi duyduğum şeylere karşı kibirli yaklaşması ve beni sürekli yargılaması."
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11. "Bir gün sıcak davranıp ertesi gün soğuk olan erkekleri hiç sevmiyorum."
12. "Çocuk sahibi olmak isteyen birisiyle asla beraber olamam çünkü ben istemiyorum ve bu konuda asla taviz vermem."
13. "Bana karşı saygısızca konuşan birisiyle asla beraber olmazdım. Özgüvenime neler yaptığını birçok kez kendi gözlerimle gördüm."
14. "Hislerinden veya benim hislerimden konuşmak istemeyen birisiyle asla beraber olamazdım heralde."
15. "Bana inanıp güvenmeyen birisiyle asla olmazdım."
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