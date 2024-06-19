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İnsanların İlişkilerinde Asla Katlanmayacakları 15 Hareket Sizi de Aydınlatacak

İnsanların İlişkilerinde Asla Katlanmayacakları 15 Hareket Sizi de Aydınlatacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 09:01

İlişkiler her zaman istediğimiz gibi olmayabilir ve insanlar anlaşamayabilir. Bugünkü içeriğimizde insanların asla katlanamayacakları 15 harekete bakacağız. Sizin de aklınıza benzer hareketler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Zamanında onunla paylaştığım güvensizliklerimi, daha sonra beni üzmek için kullanması."

2. "Hala çocukmuş gibi sinir krizi geçirmek."

'Üzgünüm ama yetişkin olmanın gerçeklerini kabul edemiyorsan başkaları ile ilişkiye girmemelisin.'

3. "Hayvanlara veya çocuklara karşı kaba davranması."

3. "Hayvanlara veya çocuklara karşı kaba davranması."

4. "Kendi ağzıyla ben ilgilenmesi zor ve sadece kendini umursamayan birisiyim demişti. Baştan söylese bir senemi onunla harcamazdım."

4. "Kendi ağzıyla ben ilgilenmesi zor ve sadece kendini umursamayan birisiyim demişti. Baştan söylese bir senemi onunla harcamazdım."

5. "Bana eski sevgilisinin ne kadar iyi olduğundan bahsederdi ve sürekli bizi karşılaştırırdı."

5. "Bana eski sevgilisinin ne kadar iyi olduğundan bahsederdi ve sürekli bizi karşılaştırırdı."
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6. "Arkamdan konuşmuş ve hatta şikayet etmiş..."

7. "Onunlayken kendimi sadece bir aksesuar gibi hissetmeme sebep oluyordu."

7. "Onunlayken kendimi sadece bir aksesuar gibi hissetmeme sebep oluyordu."

'Hep onun istediği yerlere gidiyor ve istediklerini yapıyorduk.'

8. "Fiziksel olarak bana zarar vermeye kalkışması bile benim için yeterli bir sebep."

8. "Fiziksel olarak bana zarar vermeye kalkışması bile benim için yeterli bir sebep."

9. "Bana yalan söylemesi ve sır saklaması."

9. "Bana yalan söylemesi ve sır saklaması."

10. "Bana ve ilgi duyduğum şeylere karşı kibirli yaklaşması ve beni sürekli yargılaması."

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11. "Bir gün sıcak davranıp ertesi gün soğuk olan erkekleri hiç sevmiyorum."

11. "Bir gün sıcak davranıp ertesi gün soğuk olan erkekleri hiç sevmiyorum."

'İkimizde yetişkiniz ve hislerimizi açık bir şekilde ifade etmemiz gerek diye düşünüyorum.'

12. "Çocuk sahibi olmak isteyen birisiyle asla beraber olamam çünkü ben istemiyorum ve bu konuda asla taviz vermem."

13. "Bana karşı saygısızca konuşan birisiyle asla beraber olmazdım. Özgüvenime neler yaptığını birçok kez kendi gözlerimle gördüm."

14. "Hislerinden veya benim hislerimden konuşmak istemeyen birisiyle asla beraber olamazdım heralde."

15. "Bana inanıp güvenmeyen birisiyle asla olmazdım."

15. "Bana inanıp güvenmeyen birisiyle asla olmazdım."

'Her ilişkinin temeli güvendir. Lütfen güvenimi kırmayın.'

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