Kabuğunda Adeta Altın Saklı: Tezgaha İndi, Kilosu 250 TL’ye Kadar Çıkması Bekleniyor

Yetiştirilen Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitleri; iç ceviz olarak kırılıp paketlendikten sonra başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 TL bandında olmasını beklediklerini belirten Halis Yılmaz, ceviz üretiminin ilçe ekonomisine ve kadın istihdamına sunduğu katkıya dikkat çekti:

'Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım, çünkü az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Amacımız kaliteli üretimle tüketicinin memnuniyetini kazanmak ve Niksar’ın bu marka ürününün çıtasını daha da yükseltmektir.'