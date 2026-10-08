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Kabuğunda Adeta Altın Saklı: Tezgaha İndi, Kilosu 250 TL’ye Kadar Çıkması Bekleniyor

Kabuğunda Adeta Altın Saklı: Tezgaha İndi, Kilosu 250 TL’ye Kadar Çıkması Bekleniyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
08.10.2026 - 12:45
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Tokat’ın Niksar ilçesiyle özdeşleşen ve 'beyaz altın' olarak bilinen coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2026 yılı hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiler, bu sezon hem yüksek verim hem de üstün kalite beklentisiyle bahçelerde yoğun bir mesai yürütüyor.

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Hasat sürecinde ağaçlar, traktörlere bağlanan özel makinelerin sunduğu titreşim yöntemiyle silkeleniyor.

Hasat sürecinde ağaçlar, traktörlere bağlanan özel makinelerin sunduğu titreşim yöntemiyle silkeleniyor.

Yere dökülen cevizler toplandıktan sonra makinelerde yeşil kabuklarından arındırılıyor. Güneş gören alanlarda kurumaya bırakılan ürünler; çürük, zayıf ve işe yaramayanlardan titizlikle ayıklandıktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki tablodan memnun olduklarını belirterek süreci şu sözlerle değerlendirdi:

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki tablodan memnun olduklarını belirterek süreci şu sözlerle değerlendirdi:

'2026 yılı ceviz hasadımız başladı. Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel. Geçen yıl dondan dolayı ağaçlarda zarar meydana gelmişti. Bu yıl ise hasadımız ve kalitemiz gayet iyi. İnşallah ürünlerimizi değerinde pazarlayacağız. 2010 yılında coğrafi işaret alan Niksar cevizinin kendine özgü aromasını ve kurallarını koruyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz.'

İşletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu ve fidan yetiştiriciliğinden pazarlamaya kadar her aşamada yer aldıklarını ifade eden Yılmaz, bölge genelinde 2 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

İşletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu ve fidan yetiştiriciliğinden pazarlamaya kadar her aşamada yer aldıklarını ifade eden Yılmaz, bölge genelinde 2 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Yetiştirilen Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitleri; iç ceviz olarak kırılıp paketlendikten sonra başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 TL bandında olmasını beklediklerini belirten Halis Yılmaz, ceviz üretiminin ilçe ekonomisine ve kadın istihdamına sunduğu katkıya dikkat çekti:

'Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım, çünkü az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Amacımız kaliteli üretimle tüketicinin memnuniyetini kazanmak ve Niksar’ın bu marka ürününün çıtasını daha da yükseltmektir.'

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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