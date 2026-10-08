Kabuğunda Adeta Altın Saklı: Tezgaha İndi, Kilosu 250 TL’ye Kadar Çıkması Bekleniyor
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Tokat’ın Niksar ilçesiyle özdeşleşen ve 'beyaz altın' olarak bilinen coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2026 yılı hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiler, bu sezon hem yüksek verim hem de üstün kalite beklentisiyle bahçelerde yoğun bir mesai yürütüyor.
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Hasat sürecinde ağaçlar, traktörlere bağlanan özel makinelerin sunduğu titreşim yöntemiyle silkeleniyor.
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İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki tablodan memnun olduklarını belirterek süreci şu sözlerle değerlendirdi:
İşletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu ve fidan yetiştiriciliğinden pazarlamaya kadar her aşamada yer aldıklarını ifade eden Yılmaz, bölge genelinde 2 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.
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