İstanbul’da Etkili Olan Yağışlar Nedeniyle Mecidiyeköy'de Metro Alt Geçidini Su Bastı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2026 - 10:48

Megakent İstanbul’da yağışlı hava saatlerdir etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafik adeta durma noktasına gelirken, kentin en kalabalık bölgelerinden Mecidiyeköy’de metro alt geçidini de su bastı. Vatandaşlar suların içinde yollarına devam etmek zorunda kaldı. İstanbul’da yağışlı havanın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Reklam

Yağışlar devam edecek.

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle Mecidiyeköy’de bulunan metro alt geçidini su bastı. Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yağışlar gün boyu etkisini sürdürecek.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Reklam
