72 Saattir Aralıksız Yağmur Yağan İstanbul'un Baraj Doluluk Oranı Belli Oldu

72 Saattir Aralıksız Yağmur Yağan İstanbul'un Baraj Doluluk Oranı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 10:12

Türkiye ilkbaharı bol yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle geçiriyor. Nisan ayı için geri sayım başlamışken mevsim adeta kışı aratmıyor. Geçen senelerde beklenen yağışların yağmaması ülkede kuraklık tehlikesini alarm seviyesine çıkarmıştı. İstanbul'da ise 72 saattir aralıksız yağan yağmurun ardından baraj doluluk oranları merak edildi. Barajlarda son durum ne? Baraj doluluk oranları ne kadar? İşte 30 Mart İstanbul baraj doluluk oranları!

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

16 milyonu aşkın kişinin yaşadığı İstanbul'da geçen senelerde baraj doluluk seviyesi yüzde 16'nın altına inmişti. Kritik seviyenin ardından kentte kuraklık alarmı verilmişti. Bu sene ise Türkiye genelinde bol yağış görülürken İstanbul 72 saattir aralıksız sağanak yağışa teslim oldu. Yağışların ardından 'Barajlarda son durum ne?' sorusu gündeme geldi. İSKİ, 30 Mart Pazartesi baraj doluluk oranlarını açıkladı. 

Verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 58.03 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında son durum.

İstanbul barajlarında son durum.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 39.64

Darlık yüzde 14.98

Terkos yüzde 16.71

Büyükçekmece yüzde 11.02

Elmalı yüzde 1.91

Kazandere yüzde 2.52

Pabuçdere yüzde 2.14

Alibey yüzde 3.58

Sazlıdere yüzde 6.28

Istrancalar yüzde 1.23

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
