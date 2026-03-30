Erdal Beşikçioğlu'nun Başkanı Olduğu Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’nde yürütülen denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlattı.

Etimesgut Belediyesi ve Etimkent A.Ş’de görevli 4 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığı’nın 2025 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olağan denetimlerde; belediyeye bağlı aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile şirketin kasa sorumlusu H.B. hakkında işlem başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

'Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir.

Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S. K., 11 Eylül 2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir

Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından yakından takip edilmektedir'