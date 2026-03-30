Erdal Beşikçioğlu'nun Başkanı Olduğu Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 09:38

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklamada şikayetin kendilerine ait olduğu belirtilerek 'Operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir' denildi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek’in başdanışmanı Cem Oğuz ile bir belediye personeli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’nde yürütülen denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlattı.

Etimesgut Belediyesi ve Etimkent A.Ş’de görevli 4 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığı’nın 2025 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olağan denetimlerde; belediyeye bağlı aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş’nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile şirketin kasa sorumlusu H.B. hakkında işlem başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

'Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir.

Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S. K., 11 Eylül 2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir

Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından yakından takip edilmektedir'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz ile bir belediye personeli gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce Böcek'in iki şoförü ile özel kalem biriminde çalışan bir isim de tutuklanmıştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
