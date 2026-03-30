Tarihin Bilge Sesi Susmayacak: İlber Ortaylı’nın Dijital Mirası İçin Son Karar Verildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 09:23

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın zengin bilgi birikimi ve düşünce dünyası, alınan yeni bir kararla sosyal medya üzerinden gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. Ortaylı’nın dijital platformlardaki varlığı, bir kültürel arşiv niteliği taşıyarak takipçileriyle buluşmayı sürdürecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın entelektüel mirasını korumak ve toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmek amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif kalmasına karar verildi.

Bu adım sayesinde usta tarihçinin çalışma yöntemleri, tarihi yorumları ve öğretileri, kitaplarının ve televizyon programlarının sınırlarını aşarak dijital dünyada yankılanmaya devam edecek. Yayınlanan resmi duyuruya göre, Ortaylı’nın sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda yetiştirdiği öğrenciler ve derin sohbetleriyle oluşturduğu kendine has ekolü, bu mecralar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılacak.

Sosyal medya platformları artık sadece birer paylaşım alanı değil, İlber Ortaylı’nın fikirlerinin yaşatıldığı canlı birer buluşma noktası ve dijital arşiv olarak görev yapacak. Alınan bu kararla birlikte, usta ismin kültürel mirasının sürekliliği sağlanırken, genç kuşakların onun perspektifinden düzenli olarak faydalanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin yayımlanan resmi açıklama şöyle:

'İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi,fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
