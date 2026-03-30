Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayça Beğen'den Korkutan Haber: 'Veda' Paylaşımı Sonrası Hastaneye Kaldırıldı!
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasının popüler ismi Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Paylaşımdan sonra yakınları tarafından derhal hastaneye kaldırılan Ayça Beğen’in yaşamına son vermeye çalıştığı iddia edildi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrasında da Ayşe Beğen’in hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılarak “Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir” denildi.
Televizyon ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerinden Ayça Beğen, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı endişe verici paylaşımın ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede devam eden tedavi süreciyle ilgili Beğen’in kendi sosyal medya kanalları üzerinden yapıldı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
