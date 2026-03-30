Kısmetse Olur Yarışmacısı Ayça Beğen'den Korkutan Haber: 'Veda' Paylaşımı Sonrası Hastaneye Kaldırıldı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 07:21

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasının popüler ismi Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Paylaşımdan sonra yakınları tarafından derhal hastaneye kaldırılan Ayça Beğen’in yaşamına son vermeye çalıştığı iddia edildi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrasında da Ayşe Beğen’in hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılarak “Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Televizyon ve sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerinden Ayça Beğen, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı endişe verici paylaşımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Instagram profilinde 'Hakkınızı helal edin' ifadesini kullandıktan sonra iletişimini kesen Beğen’e, durumdan şüphelenen yakınları ulaştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ünlü ismi tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk etti.

Hastanede devam eden tedavi süreciyle ilgili Beğen'in kendi sosyal medya kanalları üzerinden yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede, Ayça Beğen’in şu an uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
