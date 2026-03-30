Yeni ‘Covid’ Kabusu Başladı! 23 Ülkede Görüldü, Hızla Yayılıyor

Eylül 2025'ten bu yana vaka sayılarında istikrarlı bir artış gözlemlenirken, virüsün bağışıklık sistemini aşma konusundaki potansiyeli sağlık otoritelerini endişelendiriyor. ABD genelinde görülen ani vaka artışları, kamuoyunda 'yeni bir kapanma dönemi mi başlıyor?' sorusunu gündeme getirse de, sevindirici haber şu ki; şimdiye kadar bu varyant nedeniyle tedavi gören hastaların tamamı sağlığına kavuştu. Buna rağmen sağlık sistemi, olası bir yükü göğüsleyebilmek adına teyakkuz halini sürdürüyor.

Salgının bu yeni dalgası sadece sağlık sektörünü değil, ekonomi ve ulaşımı da doğrudan etkiliyor. 28 Mart 2026 verilerine göre dünya borsalarında sağlık sektörü hisselerinde ciddi bir hareketlilik gözlemlenirken, birçok Avrupa ve Asya ülkesi sınır kontrollerini sıkılaştırmayı tartışmaya başladı. Henüz resmi bir seyahat kısıtlaması kararı alınmamış olsa da, uluslararası rotaların sıkı takibe alınması turizm ve ulaşım sektöründe temkinli bir bekleyişe yol açtı. Uzmanlar, virüsün mutasyon kapasitesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarını yeniliyor.