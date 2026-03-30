Yeni ‘Covid’ Kabusu Başladı! 23 Ülkede Görüldü, Hızla Yayılıyor

Yeni ‘Covid’ Kabusu Başladı! 23 Ülkede Görüldü, Hızla Yayılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 07:47

Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayılan COVID-19’un yeni alt varyantı BA.3.2, atık sulardan yolcu örneklerine kadar her yerde izlenmeye başlandı. Uzmanlar, bağışıklık sisteminden kaçma yeteneği yüksek olan bu varyantın 25 eyalette görüldüğünü belirtirken, küresel sağlık piyasaları ve seyahat rotaları yeniden mercek altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 yılının Mart ayı itibarıyla COVID-19’un yeni ve hızlı yayılan bir türü olan BA.3.2 varyantıyla karşı karşıya kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 yılının Mart ayı itibarıyla COVID-19’un yeni ve hızlı yayılan bir türü olan BA.3.2 varyantıyla karşı karşıya kaldı.

Florida’dan New York’a, Kaliforniya’dan Teksas’a kadar geniş bir coğrafyada etkisini gösteren bu yeni varyant, hem atık su analizlerinde hem de seyahat eden yolculardan alınan numunelerde yoğun bir şekilde tespit ediliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün yayılım hızını ve genetik yapısını yakından takip edebilmek adına erken uyarı sistemlerini en üst seviyeye çıkardı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, 25 farklı eyaletteki atık su örneklerinde ve uluslararası uçuşlardaki atıklarda virüsün izine rastlanması, salgının kıyı bölgelerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Küresel çapta ilk kez Kasım 2024'te Güney Afrika'da kayıtlara geçen BA.3.2, bugün itibarıyla 23 ülkeye yayılmış durumda.

Küresel çapta ilk kez Kasım 2024'te Güney Afrika'da kayıtlara geçen BA.3.2, bugün itibarıyla 23 ülkeye yayılmış durumda.

Eylül 2025'ten bu yana vaka sayılarında istikrarlı bir artış gözlemlenirken, virüsün bağışıklık sistemini aşma konusundaki potansiyeli sağlık otoritelerini endişelendiriyor. ABD genelinde görülen ani vaka artışları, kamuoyunda 'yeni bir kapanma dönemi mi başlıyor?' sorusunu gündeme getirse de, sevindirici haber şu ki; şimdiye kadar bu varyant nedeniyle tedavi gören hastaların tamamı sağlığına kavuştu. Buna rağmen sağlık sistemi, olası bir yükü göğüsleyebilmek adına teyakkuz halini sürdürüyor.

Salgının bu yeni dalgası sadece sağlık sektörünü değil, ekonomi ve ulaşımı da doğrudan etkiliyor. 28 Mart 2026 verilerine göre dünya borsalarında sağlık sektörü hisselerinde ciddi bir hareketlilik gözlemlenirken, birçok Avrupa ve Asya ülkesi sınır kontrollerini sıkılaştırmayı tartışmaya başladı. Henüz resmi bir seyahat kısıtlaması kararı alınmamış olsa da, uluslararası rotaların sıkı takibe alınması turizm ve ulaşım sektöründe temkinli bir bekleyişe yol açtı. Uzmanlar, virüsün mutasyon kapasitesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarını yeniliyor.

BA.3.2 Varyantı Belirtileri: Vücudunuzda Bu İşaretlere Dikkat!

BA.3.2 Varyantı Belirtileri: Vücudunuzda Bu İşaretlere Dikkat!

Son dönemde hızla yayılan COVID-19’un BA.3.2 varyantı, bağışıklık sisteminden kaçma yeteneğiyle bilinse de, ortaya çıkan belirtiler önceki türlere benzerlik gösteriyor. Uzmanlar, özellikle üst solunum yolunu etkileyen bu yeni türün şu yaygın semptomlarla kendini belli ettiğini vurguluyor:

  • Şiddetli Boğaz Ağrısı ve Kuruluk: Vakaların büyük bir çoğunluğunda ilk ve en belirgin belirti olarak kayıtlara geçiyor.

  • Halsizlik ve Kas Ağrıları: Kişinin günlük aktivitelerini kısıtlayacak düzeyde ani yorgunluk hissi.

  • Kuru Öksürük ve Burun Akıntısı: Klasik soğuk algınlığı belirtileriyle karıştırılabilen, ancak daha uzun süren solunum yolu şikayetleri.

  • Hafif Ateş ve Titreme: Vücut ısısında ani değişimler ve gece terlemeleri.

  • Baş Ağrısı: Genellikle şakaklarda yoğunlaşan ve zonklama şeklinde seyreden ağrılar.

Yapılan klinik gözlemlere göre, BA.3.2 varyantında koku ve tat kaybı gibi eski belirtilere daha az rastlanırken; sindirim sistemi hassasiyeti ve hafif mide bulantısı gibi yeni göstergeler rapor ediliyor. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterse de, bu semptomlardan birine sahip olanların test yaptırması ve izolasyon kurallarına uyması öneriliyor.

Türkiye’de BA.3.2 Alarmı Var mı?

Türkiye’de BA.3.2 Alarmı Var mı?

ABD ve Avrupa’da hızla yayılan BA.3.2 varyantı, Türkiye’deki vatandaşlar arasında da 'Yeni bir dalga mı geliyor?' sorusunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı ve uzman kuruluşlar, varyantın küresel yayılımını yakından takip ettiklerini belirtti. Yapılan resmi değerlendirmelere göre, BA.3.2 varyantı şu an için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'izleme altındaki varyantlar' listesinde yer alıyor. Türkiye’de henüz bu varyant kaynaklı bir salgın veya hastaneye yatışlarda ani bir yükseliş rapor edilmedi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
