Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Yağışlı ve Soğuk Havanın Nisan Ayında da Devam Edeceğini Açıkladı

İstanbul’da kesintisiz olarak yağan yağmurun bu hafta içinde de etkili olacağı açıklanmıştı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise Türkiye’de 9 Nisan’dan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı.

Anadolu’nun birçok bölgesinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle ağaçların çiçek açtığını hatırlatan Şen, aniden düşecek sıcaklıklar nedeniyle zirai don olayı için çiftçileri uyardı.

Orhan Şen, soğuk hava dalgasının Nisan ayının ortasına kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanı, kar yağışı için ise “İstanbul’da kar artık bitti. Bir daha olmayacak. Ancak Ankara’da kar bekleniyor. Nisan ayında Ankara’da kar yağışı olabilir.” ifadelerini kullandı.