Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Yağışlı ve Soğuk Havanın Nisan Ayında da Devam Edeceğini Açıkladı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2026 - 09:20

Türkiye’de etkili olan yağışların devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye’de 9 Nisan gibi yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Zirai don olayı için çiftçileri uyaran Şen, “İstanbul’da artık kar yok, bitti. Ama Nisan ayında özellikle Ankara’da kar bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de yağışlı hava, yeni haftanın ilk gününde de etkisini gösteriyor.

İstanbul’da kesintisiz olarak yağan yağmurun bu hafta içinde de etkili olacağı açıklanmıştı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise Türkiye’de 9 Nisan’dan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı.

Anadolu’nun birçok bölgesinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle ağaçların çiçek açtığını hatırlatan Şen, aniden düşecek sıcaklıklar nedeniyle zirai don olayı için çiftçileri uyardı.

Orhan Şen, soğuk hava dalgasının Nisan ayının ortasına kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanı, kar yağışı için ise “İstanbul’da kar artık bitti. Bir daha olmayacak. Ancak Ankara’da kar bekleniyor. Nisan ayında Ankara’da kar yağışı olabilir.” ifadelerini kullandı.

AKOM’un hava tahmin paylaşımı

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
