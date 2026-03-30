Türkiye’nin Dört Bir Yanından İzmir’e Gelerek Altın Arayan Vatandaşlar

Etkinliğe katılanların yarısının deneyimli, diğer yarısının ise yeni başlayanlardan oluştuğunu aktaran Irgatçı, “Katılan arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 50’si bu işi bilen, tecrübeli kişilerden oluşuyor. Diğer yüzde 50’lik kesim ise yeni başlayanlar oluyor. Biz özellikle yeni gelenleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Nasıl çalışmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Kısa süre içinde onlar da altın bulmaya başlayabiliyor. Bu da onları daha çok motive ediyor. Şu anda yaklaşık 120’nin üzerinde katılımcı ile burada bulunuyoruz” dedi.

Etkinlikte akademisyenlerin de yer aldığını ifade eden Irgatçı, katılımcılara yasal mevzuat ve çevreye duyarlı çalışma yöntemleri hakkında bilgi verildiğini söyledi. Kırıntı madenciliğinin çevreye zarar vermeden yapılan bir faaliyet olduğunu vurgulayan Irgatçı, “Bu çalışma tamamen doğa dostu bir yöntemdir. Dere yataklarındaki kumları ‘pan’ yardımıyla yıkayarak, içindeki küçük altın taneciklerini ayıklıyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanılmaz, doğaya zarar verilmez. Küçük ölçekli ve tamamen hobi amaçlı yapılan bir faaliyet. Biz de özellikle bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.