Türkiye’nin Dört Bir Yanından İzmir’e Gelerek Altın Arayan Vatandaşlar

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2026 - 08:23

“Kırıntı madenciliği” yapan İbrahim Irgatçı'nın çağrısı üzerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar İzmir’de buluştu. Kemalpaşa ilçesi kırsal Yiğitler Mahallesi'ndeki Yiğitler Deresi çevresinde toplanan vatandaşlar hafta sonu boyunca derede altın aradı. Küreklerle dere yatağındaki kumu çıkaran katılımcılar, “pan” adı verilen eleme kaplarıyla altın taneciklerini ayıkladı. Zorlu hava koşullarına rağmen yapılan çalışmalarda birçok katılımcının altın bulduğu belirtildi.

Manisa’da yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Irgatçı’nın yaklaşık 2 yıl önce başladığı “kırıntı madenciliği” adeta sosyal kulübe dönüştü.

Zamanla sosyal medya üzerinden “Kırıntı Madencilik” adıyla büyüyen topluluğa Türkiye'nin dört bir yanından altın arayıcıları katıldı. Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerini kapsayan iki günlük etkinlikte katılımcılar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi kırsal Yiğitler Mahallesi'ndeki Yiğitler Deresi çevresinde kamp kurdu. Etkinlik boyunca madencilik üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, özellikle yeni katılanlara uygulamalı bilgiler verildi. Yağışlı havaya rağmen çalışmalara ara verilmezken, altın avcıları dereye girerek arama faaliyetlerini sürdürdü.

Kırıntı madenciliği etkinliğinin baş mimarı İbrahim Irgatçı, bu tür organizasyonların temel amacının bilinçli ve yasal çerçevede altın aramayı öğretmek olduğunu belirtti. Irgatçı, “Biz burada tamamen devletin izin verdiği alanlarda, derelerin doğal yollarla getirdiği küçük altın parçalarını topluyoruz. Amacımız hem bu işi hobi olarak yapan hem de ek gelir elde etmek isteyen arkadaşlarımızı doğru şekilde bilgilendirmek. Sosyal medya üzerinden bize ulaşan çok sayıda kişi oluyor. Biz de bu iletişimi yüz yüze pekiştirmek, insanların birebir görerek öğrenmesini sağlamak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu buluşmalar aslında bir eğitim ve bilinçlendirme toplantısı niteliği taşıyor” dedi.

Amaç kazanç değil, hobi.

Etkinliğe katılanların yarısının deneyimli, diğer yarısının ise yeni başlayanlardan oluştuğunu aktaran Irgatçı, “Katılan arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 50’si bu işi bilen, tecrübeli kişilerden oluşuyor. Diğer yüzde 50’lik kesim ise yeni başlayanlar oluyor. Biz özellikle yeni gelenleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Nasıl çalışmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Kısa süre içinde onlar da altın bulmaya başlayabiliyor. Bu da onları daha çok motive ediyor. Şu anda yaklaşık 120’nin üzerinde katılımcı ile burada bulunuyoruz” dedi.

Etkinlikte akademisyenlerin de yer aldığını ifade eden Irgatçı, katılımcılara yasal mevzuat ve çevreye duyarlı çalışma yöntemleri hakkında bilgi verildiğini söyledi. Kırıntı madenciliğinin çevreye zarar vermeden yapılan bir faaliyet olduğunu vurgulayan Irgatçı, “Bu çalışma tamamen doğa dostu bir yöntemdir. Dere yataklarındaki kumları ‘pan’ yardımıyla yıkayarak, içindeki küçük altın taneciklerini ayıklıyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanılmaz, doğaya zarar verilmez. Küçük ölçekli ve tamamen hobi amaçlı yapılan bir faaliyet. Biz de özellikle bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
