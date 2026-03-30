Türkiye’nin Dört Bir Yanından İzmir’e Gelerek Altın Arayan Vatandaşlar
“Kırıntı madenciliği” yapan İbrahim Irgatçı'nın çağrısı üzerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar İzmir’de buluştu. Kemalpaşa ilçesi kırsal Yiğitler Mahallesi'ndeki Yiğitler Deresi çevresinde toplanan vatandaşlar hafta sonu boyunca derede altın aradı. Küreklerle dere yatağındaki kumu çıkaran katılımcılar, “pan” adı verilen eleme kaplarıyla altın taneciklerini ayıkladı. Zorlu hava koşullarına rağmen yapılan çalışmalarda birçok katılımcının altın bulduğu belirtildi.
Manisa’da yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Irgatçı’nın yaklaşık 2 yıl önce başladığı “kırıntı madenciliği” adeta sosyal kulübe dönüştü.
Amaç kazanç değil, hobi.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
