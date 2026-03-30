Milyonlarca Araç Sahibine Nefes Aldıran Karar: APP Plakalarda Yeni Dönem ve Detaylar!

Mevcut plakaları belirtilen süreye kadar standartlara uygun hale getirmeyen odalar, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Şartları yerine getirmeyen kurumların plaka basma yetkileri 180 gün süreyle ellerinden alınacak ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacak. Bu sayede plaka basım sürecindeki tüm aşamaların yasal bir disiplin altına alınması hedefleniyor.

Sistemin güvenliğini en üst seviyeye taşımak için emniyet birimleri tarafından yeni bir teknolojik altyapı kuruluyor. 2027 yılından itibaren üretilecek olan tüm plakaların görselleri, doğrudan emniyetin dijital sistemine kaydedilecek. Trafik polisleri denetim esnasında sisteme bağlandıklarında, aracın üzerindeki plakanın orijinal olup olmadığını merkezi veri tabanındaki görselle karşılaştırarak anında teyit edebilecek. Bu dijital kimlik sistemi sayesinde hem trafikteki güvenlik açıkları kapanacak hem de kurallara uygun hareket eden vatandaşların hakları korunmuş olacak.