Haberler
Gündem
Milyonlarca Araç Sahibine Nefes Aldıran Karar: APP Plakalarda Yeni Dönem ve Detaylar!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 08:26

APP plakalı araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Mevcut plakaların kullanımına devam edilebilecek, kesilen cezalar iptal edilecek ve şoförler odalarına 1 Ocak 2027’ye kadar dönüşüm süresi tanınacak. Emniyet teşkilatının devreye alacağı yeni dijital takip sistemiyle, plaka sahteciliğinin önüne geçilirken sürücülerin mağduriyeti tamamen son bulacak.

APP plakalı araç sahiplerinin uzun süredir beklediği müjdeli haber netleşti; yeni düzenleme ile mevcut APP plakalar için uygulanan cezai işlemler durdurulurken, daha önce kesilen cezaların da geçersiz sayılması kararlaştırıldı.

Araç sahiplerinin mağduriyetini önlemek amacıyla hayata geçirilen bu adım kapsamında, mühür ve karekod taşıyan, şoförler odası onaylı plakaların kullanımına onay verildi. Sürücülere plakalarını yasal standartlara tam uyumlu hale getirmeleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar geniş bir geçiş süreci tanındı. Bu tarihe kadar herhangi bir plaka iptali veya yeni ceza uygulaması söz konusu olmayacak.

Düzenlemenin idari ayağında ise plaka basım yetkisine sahip olan şoförler odaları için sıkı denetimler başlıyor.

Mevcut plakaları belirtilen süreye kadar standartlara uygun hale getirmeyen odalar, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Şartları yerine getirmeyen kurumların plaka basma yetkileri 180 gün süreyle ellerinden alınacak ve sorumlular hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacak. Bu sayede plaka basım sürecindeki tüm aşamaların yasal bir disiplin altına alınması hedefleniyor.

Sistemin güvenliğini en üst seviyeye taşımak için emniyet birimleri tarafından yeni bir teknolojik altyapı kuruluyor. 2027 yılından itibaren üretilecek olan tüm plakaların görselleri, doğrudan emniyetin dijital sistemine kaydedilecek. Trafik polisleri denetim esnasında sisteme bağlandıklarında, aracın üzerindeki plakanın orijinal olup olmadığını merkezi veri tabanındaki görselle karşılaştırarak anında teyit edebilecek. Bu dijital kimlik sistemi sayesinde hem trafikteki güvenlik açıkları kapanacak hem de kurallara uygun hareket eden vatandaşların hakları korunmuş olacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

'Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
