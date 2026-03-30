İslam Memiş Düşen Altın Fiyatları İçin Beklediği Kritik Tarihi Açıkladı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2026 - 08:40

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşayan altın fiyatları için “alım fırsatı” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, Trump’ın İran’a verdiği sürenin 6 Nisan’da sona ereceğini hatırlatarak, 9 Nisan Perşembe günü ise altın fiyatlarında yeni dalgalanma olabileceğini söyledi.

İslam Memiş ayrıca dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini de Türkiye’ye yatırımların hızlanacağı şeklinde yorumladı.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son yılların en büyük düşüşü ile kapanmıştı.

Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolara kadar gerilerken, yeni haftayı ise 4 bin 500 dolardan açtı. Türkiye’de gram altının anlık fiyatı ise 6 bin 443 lira.

GDH’ye konuşan İslam Memiş, fiyatlar düşerken talebin arttığını belirterek, “Bu yoğunluk geçici. Türkiye’de her yıl benzer tabloyu görüyoruz; bir anda talep artıyor ve panik alımları başlıyor. Oysa sağlıklı strateji farklı olmalı. Ben fiziki altın almak yerine, bu yüksek maliyetlere katlanmadan önce zamana yayarım. Banka üzerinden ya da darphane sertifikasıyla alım yaparım. Fiyatlar yükseldiğinde ise satış yapıp daha sonra fiziki altına geçiş imkânı değerlendirilebilir.” dedi.

İslam Memiş, 9 Nisan’ı kritik tarih olarak belirledi.

Hafta kapanışına baktığımızda ise fiziki altının yaklaşık 6.700 lira, ons altının da 4.500 dolar seviyelerinde dengelendiğini gördük. Önümüzdeki süreçte ons altında 4.100 ile 4.600 dolar aralığında dalgalanan bir görünüm bekliyorum. Bu süreçte piyasayı bu bantta tutacaklar. Özellikle mevcut gerilim sona erene kadar bu hareketin devam etmesi muhtemel. Trump’ın verdiği sürenin 6 Nisan’da dolduğunu biliyoruz, benim öngördüğüm kritik tarih ise 9 Nisan.”

Larry Fink’in Türkiye’ye gelmesi ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünyanın önde gelen fon yönetim şirketlerinden BlackRock’ın CEO’su Larry Fink ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren İslam Memiş, temasın Türkiye piyasaları açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi:

“Bu görüşmeyle birlikte küresel sermayenin ve yatırımcı ilgisinin Türkiye’ye yönelme ihtimali güçleniyor. Önümüzdeki süreçte ülkeye yönelik nakit akışının hız kazanması sürpriz olmaz. Özellikle İran’daki gerilimin devam etmesi, Türkiye’nin bölgedeki pozisyonu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamaları bu süreci destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.”

“Bu, Amerika ile Türkiye arasında dış diplomasi tarafında ilişkilerin hâlâ sağlam bir zeminde devam ettiğini bize göstermiş oldu. Ama beraberinde Amerika’daki yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi; bir sermaye akışı, yatırımların tekrar buraya gelmesi ile alakalı bir çizgiyi bize göstermiş oluyor.

Tabii ki bu görüşmeler boşa değil. Durup dururken olacak görüşmeler değil. Olumlu açıklamalar ve olumlu gelişmeler bekliyorum.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
