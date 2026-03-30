İslam Memiş Düşen Altın Fiyatları İçin Beklediği Kritik Tarihi Açıkladı

Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolara kadar gerilerken, yeni haftayı ise 4 bin 500 dolardan açtı. Türkiye’de gram altının anlık fiyatı ise 6 bin 443 lira.

GDH’ye konuşan İslam Memiş, fiyatlar düşerken talebin arttığını belirterek, “Bu yoğunluk geçici. Türkiye’de her yıl benzer tabloyu görüyoruz; bir anda talep artıyor ve panik alımları başlıyor. Oysa sağlıklı strateji farklı olmalı. Ben fiziki altın almak yerine, bu yüksek maliyetlere katlanmadan önce zamana yayarım. Banka üzerinden ya da darphane sertifikasıyla alım yaparım. Fiyatlar yükseldiğinde ise satış yapıp daha sonra fiziki altına geçiş imkânı değerlendirilebilir.” dedi.