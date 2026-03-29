Yargıtay’dan Çalışan Emekli Vatandaşlar İçin Emsal Niteliğinde Karar

Emekli olduktan sonra çalıştığı iş yerinde 6 yıl boyunca sigortasının eksik yatırıldığını fark eden çalışan, mahkemeye başvurdu. Yerel mahkemenin işçiyi haklı bulması sonrasında dosya İstinaf’a gitti. Mahkeme, davacının zaten emekli maaşı aldığına ve tespit sonucunda emekli maaşının artmayacağına kanaat getirerek davayı açmakta güncel bir yarar olmadığını belirterek davayı usulden reddetti.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise İstinaf’ın aksine görüş bildirdi. Bir alt mahkemenin kararında ısrar etmesi sonrasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli işçiyi haklı bularak konu için emsal karara imza attı. Kararın gerekçesinde şu detaylara dikkat çekildi:

Sigortalılık Vazgeçilemez Bir Hak: Sigortalı olmak sadece maaş odaklı bir süreç değil, kamu düzenini ilgilendiren hukuki bir statüdür. Bu nedenle çalışan, kendi isteğiyle dahi olsa sigortasız çalışmayı kabul edemez ve bu haktan feragat edemez.

Hukuki Yarar ve Risk Yönetimi: Emekli çalışanın prim ödemesi yaşlılık aylığını artırmasa bile, hizmet tespiti davası açmakta 'hukuki yararı' vardır. Kayıtlı günler; olası bir iş kazası veya ileride ortaya çıkabilecek meslek hastalığı durumlarında işçinin yasal güvencesini ve haklarını korumak için hayati önem taşır.

Tazminat Hesaplamalarında Temel Esas: Hizmet tespiti sadece emeklilik için değil, işçilik alacakları için de temeldir. Kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretleri, SGK’ya bildirilen süreler üzerinden değil, mahkemece tespit edilen 'gerçek çalışma süresi' üzerinden hesaplandığı için işçinin alacağı toplam tutarı doğrudan belirler.

Kayıt Dışı Çalıştırmanın Önlenmesi: Emekli çalışanların dava açma hakkının engellenmesi, işverenlerin bu kişileri sigortasız çalıştırmasına yasal bir zemin hazırlar. Bu durum, sosyal güvenlik hakkının zorunlu ve vazgeçilmez niteliğine aykırı olduğu için yargı yoluyla denetlenmesi zorunludur.