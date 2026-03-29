Yargıtay’dan Çalışan Emekli Vatandaşlar İçin Emsal Niteliğinde Karar

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 22:17

Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, emeklilik hayatında çalışmaya devam ediyor. Bazı işverenler ise emekli çalışanlarının sigortasını “Zaten maaşın artmayacak” bahanesi ile eksik yatırıyordu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli olsa da çalışan işçinin sigortasının tam yatırılmamasını hukuka aykırı buldu. Yargıtay’ın kararı ile emekli çalışanın hak ihlaline uğradığına kanaat getirildi.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi

Emekli bir boyacı ustasının açtığı davada Yargıtay’dan çalışan emekliler için emsal niteliğinde bir karar geldi.

Emekli olduktan sonra çalıştığı iş yerinde 6 yıl boyunca sigortasının eksik yatırıldığını fark eden çalışan, mahkemeye başvurdu. Yerel mahkemenin işçiyi haklı bulması sonrasında dosya İstinaf’a gitti. Mahkeme, davacının zaten emekli maaşı aldığına ve tespit sonucunda emekli maaşının artmayacağına kanaat getirerek davayı açmakta güncel bir yarar olmadığını belirterek davayı usulden reddetti.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise İstinaf’ın aksine görüş bildirdi. Bir alt mahkemenin kararında ısrar etmesi sonrasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli işçiyi haklı bularak konu için emsal karara imza attı. Kararın gerekçesinde şu detaylara dikkat çekildi:

Sigortalılık Vazgeçilemez Bir Hak: Sigortalı olmak sadece maaş odaklı bir süreç değil, kamu düzenini ilgilendiren hukuki bir statüdür. Bu nedenle çalışan, kendi isteğiyle dahi olsa sigortasız çalışmayı kabul edemez ve bu haktan feragat edemez.

Hukuki Yarar ve Risk Yönetimi: Emekli çalışanın prim ödemesi yaşlılık aylığını artırmasa bile, hizmet tespiti davası açmakta 'hukuki yararı' vardır. Kayıtlı günler; olası bir iş kazası veya ileride ortaya çıkabilecek meslek hastalığı durumlarında işçinin yasal güvencesini ve haklarını korumak için hayati önem taşır.

Tazminat Hesaplamalarında Temel Esas: Hizmet tespiti sadece emeklilik için değil, işçilik alacakları için de temeldir. Kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretleri, SGK’ya bildirilen süreler üzerinden değil, mahkemece tespit edilen 'gerçek çalışma süresi' üzerinden hesaplandığı için işçinin alacağı toplam tutarı doğrudan belirler.

Kayıt Dışı Çalıştırmanın Önlenmesi: Emekli çalışanların dava açma hakkının engellenmesi, işverenlerin bu kişileri sigortasız çalıştırmasına yasal bir zemin hazırlar. Bu durum, sosyal güvenlik hakkının zorunlu ve vazgeçilmez niteliğine aykırı olduğu için yargı yoluyla denetlenmesi zorunludur.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
