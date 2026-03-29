Yağışlar Ne Zaman Sona Erecek? Türkiye’ye Yeni Yağışlı Hava Dalgası Geliyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 19:17

Türkiye’de dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava bugün artarak devam etti. Yağışlar özellikle İstanbul çevresinde kuvvetli olarak etkili oldu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da yağışlı hava yeni haftada da devam edecek. Megakentte 31 Mart Salı günü yağmur ara verecek ancak kalan günlerde artarak devam edecek.

X’teki popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” ise Türkiye genelinde yeni yağışlı hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Yağışlar 4 Nisan Cumartesi günü tüm yurtta etkili olacak.

Türkiye’de kurak geçen yaz ayları sonrasında etkili olan yağışlar barajlara adeta can suyu olurken, yağışlı sistemin önümüzdeki hafta da devam edeceği ortaya çıktı.

Megakent İstanbul’da gün boyunca kuvvetli olarak yağan yağmur, etkisini yeni haftanın ilk gününde de sürdürecek. Yağışlar salı günü ara verse de haftanın kalan günlerinde yeniden etkili olacak.

“Hava Forum” sayfası ise Türkiye genelinde yeni yağışlı hava sisteminin etkili olacağını paylaştı. 4 Nisan Cumartesi günü Türkiye’nin 81 ilinde de yağmur yağacak.

AKOM’un paylaşımına göre 4 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da metrekare başına 15 kilo yağış düşebilir. Sıcaklıklar ise akşam saatlerinde 9 dereceye inecek. Yağışların 5 Nisan Pazar günü sona ermesi bekleniyor.

AKOM’un paylaşımı 👇

30 Mart Pazartesi Hava Durumu 👇

31 Mart Salı Hava Durumu 👇

1 Nisan Çarşamba Hava Durumu 👇

2 Nisan Perşembe Hava Durumu 👇

3 Nisan Cuma Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
