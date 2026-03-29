Yağışlar Ne Zaman Sona Erecek? Türkiye’ye Yeni Yağışlı Hava Dalgası Geliyor

Türkiye’de dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava bugün artarak devam etti. Yağışlar özellikle İstanbul çevresinde kuvvetli olarak etkili oldu. AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da yağışlı hava yeni haftada da devam edecek. Megakentte 31 Mart Salı günü yağmur ara verecek ancak kalan günlerde artarak devam edecek.

X’teki popüler meteoroloji sayfası “Hava Forum” ise Türkiye genelinde yeni yağışlı hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Yağışlar 4 Nisan Cumartesi günü tüm yurtta etkili olacak.