Sabiha Gökçen Havalimanı’na Yağmur Nedeniyle Uçaklar İnemedi
İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaos yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar uzun süre havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da dün başlayan yağışlı hava bugün etkisini artırarak gün boyu etkili oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın