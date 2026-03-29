Sabiha Gökçen Havalimanı’na Yağmur Nedeniyle Uçaklar İnemedi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 19:56

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaos yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar uzun süre havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul’da dün başlayan yağışlı hava bugün etkisini artırarak gün boyu etkili oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 51 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 50 uçak ise İstanbul Havalimanı'na, 1 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Bu arada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur.” denildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
