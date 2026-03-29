"İndirim Kralı" Kik Avrupa’daki 225 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı

"İndirim Kralı" Kik Avrupa’daki 225 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 20:44

Almanya merkezli mağazacılık zinciri Kik, kıta genelindeki toplam 225 mağazasını kapatma kararı aldı. Kapanacak mağazaların 135’i Almanya’da olacak. Şirketten yapılan açıklamada “Kârlılığa göre şekilleneceği” denilirken, çalışanlar için iş kaybı yaşanmaması adına önlemler alınacağı da ifade edildi.

Sürekli yaptığı indirimlerle dikkat çeken ve Avrupa’nın en yaygın mağazacılık zincirlerinden biri olan Kik ilginç bir karar aldı.

Sürekli yaptığı indirimlerle dikkat çeken ve Avrupa’nın en yaygın mağazacılık zincirlerinden biri olan Kik ilginç bir karar aldı.

Almanya merkezli Artı49’da yer alan habere göre, Kik Avrupa genelinde kapsamlı bir küçülme planını hayata geçiriyor. Şirket, toplam 225 mağazayı kapatma kararı aldığını duyururken, bunun 135’inin Almanya’da olacağı açıklandı.

Söz konusu mağazaların 2026 yılı sonuna kadar faaliyetlerini durdurması planlanıyor.

14 Avrupa ülkesinde varlığını sürdüren Kik, 4 bin mağazasıyla dikkat çekiyor.

Şirket, çalışanlar için önlemler alınacağını da duyurdu.

Şirket, çalışanlar için önlemler alınacağını da duyurdu.

Şirket yönetimi, alınan kararın arkasında kârlılık hedefinin bulunduğunu vurguladı. Kik CEO’su ve Mali İşler Sorumlusu Christian Kümmel, 'Portföyümüzü kârlılığa göre yeniden şekillendiriyoruz' diyerek mevcut mağaza ağının verimlilik açısından gözden geçirildiğini ifade etti.

Kik yönetimi, mağaza kapanışlarının çalışanlar açısından iş kaybına yol açmaması için önlem alındığını duyurdu. Kümmel, 'Etkilenen çalışanları diğer mağazalarda istihdam edeceğiz ya da farklı çözümler bulacağız' diyerek işten çıkarma planlanmadığını belirtti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
