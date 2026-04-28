İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 2-3 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Cadı Kazanı

Tür: Tarihi Dram / Politik Eleştiri

Konu: Salem cadı mahkemeleri üzerinden McCarthy dönemi Amerika’sındaki baskı atmosferini anlatır. Hukukun çarpıtılması, iftira kültürü ve kitlelerin korkuyla nasıl yönlendirildiği sert bir politik eleştiriyle sahneye taşınır.

Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Seda Yılmaz, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım

Bir Ziyaret

Tür: Trajikomedi / Ahlaki Eleştiri

Konu: Yıllar sonra kasabasına milyarder olarak dönen Claire’in, eski sevgilisinin öldürülmesi karşılığında kasabaya servet vaat etmesiyle başlayan ahlaki çöküş ve toplumsal ikiyüzlülük hikâyesi.

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Cengiz Tangör, Cüneyt Arda Pamuk, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Ergun Üğlü, Fatih Aksüt, Gökhan Eğilmezbaş, Gülsüm Alkan, Hakan Gümüş, Mehmet Avdan, Musa Arslanali, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Neşe Ceren Aktay, Ömer Naci Boz, Özgür Efe Özyeşilpınar, Selim Can Yalçın, Şebnem Köstem, Yalçın Avşar, Yasemin Güvenç, Yılmaz Aydın

Ben Medea Değilim

Tür: Psikolojik Dram

Konu: “Katil” etiketiyle yargılanan bir kadının, Medea miti üzerinden kendisine biçilen hikâyeyi reddederek seyirciyi adalet, algı ve kadın kimliği üzerine sorguya çekmesi.

Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Berrin Koper, Kamer Karabektaş, Ozan Akif Serman, Şirin Asutay

+1 Sunar: Redd

Tür: Alternatif / Müzik

Konu: Alternatif rock grubu Redd’in sahne performansı, grubun müzikal birikimini canlı bir konser deneyimiyle izleyiciye aktarır.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi (saat bilgisi belirtilmemiş)

Oyuncular: Redd

Ha Cesaret!

Tür: Alternatif / Çocuk Tiyatrosu

Konu: Çocuklara cesaret, dostluk ve dayanışma temalarını eğlenceli ve öğretici bir sahne diliyle aktaran özel yapım bir çocuk oyunu.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 3 Mayıs Pazar

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor