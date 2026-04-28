İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 2-3 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 15:11

İstanbul’da 2-3 Mayıs 2026 hafta sonunda şehir genelindeki tiyatro sahnelerinde çok sayıda oyun izleyiciyle buluşacak. Devlet ve özel tiyatroların programında klasik eserlerden çağdaş yapımlara uzanan geniş bir repertuvar dikkat çekiyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen oyunlar için biletlerin hızla tükenebileceği belirtiliyor.

Avrupa Yakası

Gergedanlar

Tür: Absürt Tiyatro / Kara Komedi

Konu: Eugene Ionesco’nun klasik eserinde toplumun kitle psikolojisiyle tek tipleşmesi ve insanların “gergedanlara” dönüşmesi anlatılır. Berenger’in bu dönüşüme karşı insan kalma mücadelesi merkezdedir.

Mekan: AKM Tiyatro Salonu

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 20:00 / 3 Mayıs Pazar – 15:00

Oyuncular: Betül Çevgen Söyük, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Deniz Arna, Ebru Kaymakçı, Ferhat Işıktaş, Güray Doğru, Hakan Kahraman, Handan Ölçener, Kağan Şenbaş, Özen Çağla Akın, Refiye Genç Çoldur, Yasemin Taş

Büyük Romulus

Tür: Absürt Tiyatro / Kara Komedi

Konu: Dürrenmatt’ın eserinde Roma İmparatorluğu’nun çöküşü fonunda, İmparator Romulus’un siyasi kayıtsızlığı üzerinden tarih ve iktidar sorgulanır.

Mekan: Mecidiyeköy Büyük Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Bahadır Sözen, Beril Yıldız, Beyza Nur Altın, Bilge Su Geneci, Ege Ünverir, Esad Murat Yıldız, Göksu Şahin, Muhamed Enes Karaçizmeli, Oğulcan Bozdoğan, Şeyma Sadioğlu, Ulaş Akcan, Yaren Ünal

Öylece Durur Zaman

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Savaş sonrası ülkesine dönen fotoğrafçı Sarah ve James’in ilişkisi üzerinden travma, duyarsızlık ve iç hesaplaşmalar anlatılır.

Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Mert Tanık, Murat Coşkuner, Pervin Bağdat, Sevil Akı

İkinci Perdenin Başı

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Genç oyuncu Muhsin’in seçmelere geç kalmasıyla başlayan süreç, umut, baskı ve varoluşsal bir kırılmaya dönüşür.

Mekan: Müze Gazhane Meydan Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Alp Tuğhan Taş, Ebru Üstüntaş

Muallak

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Çağdaş bireyin kimlik krizi, aidiyetsizlik ve topluma tutunamama hali sahneye taşınır.

Mekan: Mecidiyeköy Stüdyo Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 18:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Fosforlu Cevriye

Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi

Konu: Galata sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Cevriye’nin hikâyesi, İstanbul’un ruhuyla birleşen bir müzikal anlatı sunar.

Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Özpınar, Çağatay Palabıyık, Direnç Dedeoğlu, Elif Verit, Emre Yılmaz, Esra Ede, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali

Haramiler

Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi

Konu: Liyakatsiz yükselişler ve saray düzeni üzerinden yozlaşma ve güç ilişkileri hicvedilir.

Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan

Cimri

Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi

Konu: Harpagon’un para takıntısı üzerinden aile ilişkileri ve ahlaki çöküş mizahi bir dille ele alınır.

Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Semaver Kumpanya)

Saat: 6 Mayıs Çarşamba – 20:30

Oyuncular: Canan Ergüder, Tuğçe Semiz, Serkan Keskin, Ahmet Kaynak, Ekremcan Arslandağ, Metin Alpargun, Mertcan Ertürk, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol, Saniye Samra

Maviydi Bisikletim

Tür: Nostalji / Uyarlama

Konu: 1950’lerin İzmir’ine uzanan anılar üzerinden geçmişe duyulan özlem ve ilk aşk teması işlenir.

Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi – Rasim Öztekin Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Bir Baba Hamlet

Tür: Nostalji / Uyarlama / Komedi

Konu: Hamlet’in absürt, doğaçlama ve müzikal bir yorumla sahneye taşındığı eğlenceli bir uyarlama.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 16:00 / 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Uçan Hollandalı (The Flying Dutchman)

Tür: Opera / Müzikli Gösteri

Konu: Lanetlenmiş bir denizcinin, gerçek aşk sayesinde kurtuluş arayışı Wagner’in epik diliyle sahnelenir.

Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Saat: 2 Mayıs Cumartesi (Saat belirtilmemiş)

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Legends of Istanbul

Tür: Opera / Müzikli Gösteri

Konu: İstanbul’un efsanelerini dijital sahne efektleriyle birleştiren interaktif bir performans deneyimi.

Mekan: Legends Of Istanbul (Çeşitli Konumlar)

Saat: 2 Mayıs Cumartesi (Çeşitli saatler)

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Anadolu Yakası

Cadı Kazanı

Tür: Tarihi Dram / Politik Eleştiri

Konu: Salem cadı mahkemeleri üzerinden McCarthy dönemi Amerika’sındaki baskı atmosferini anlatır. Hukukun çarpıtılması, iftira kültürü ve kitlelerin korkuyla nasıl yönlendirildiği sert bir politik eleştiriyle sahneye taşınır.

Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Seda Yılmaz, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım

Bir Ziyaret

Tür: Trajikomedi / Ahlaki Eleştiri

Konu: Yıllar sonra kasabasına milyarder olarak dönen Claire’in, eski sevgilisinin öldürülmesi karşılığında kasabaya servet vaat etmesiyle başlayan ahlaki çöküş ve toplumsal ikiyüzlülük hikâyesi.

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Cengiz Tangör, Cüneyt Arda Pamuk, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Ergun Üğlü, Fatih Aksüt, Gökhan Eğilmezbaş, Gülsüm Alkan, Hakan Gümüş, Mehmet Avdan, Musa Arslanali, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Neşe Ceren Aktay, Ömer Naci Boz, Özgür Efe Özyeşilpınar, Selim Can Yalçın, Şebnem Köstem, Yalçın Avşar, Yasemin Güvenç, Yılmaz Aydın

Ben Medea Değilim

Tür: Psikolojik Dram

Konu: “Katil” etiketiyle yargılanan bir kadının, Medea miti üzerinden kendisine biçilen hikâyeyi reddederek seyirciyi adalet, algı ve kadın kimliği üzerine sorguya çekmesi.

Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00

Oyuncular: Berrin Koper, Kamer Karabektaş, Ozan Akif Serman, Şirin Asutay

+1 Sunar: Redd

Tür: Alternatif / Müzik

Konu: Alternatif rock grubu Redd’in sahne performansı, grubun müzikal birikimini canlı bir konser deneyimiyle izleyiciye aktarır.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 2 Mayıs Cumartesi (saat bilgisi belirtilmemiş)

Oyuncular: Redd

Ha Cesaret!

Tür: Alternatif / Çocuk Tiyatrosu

Konu: Çocuklara cesaret, dostluk ve dayanışma temalarını eğlenceli ve öğretici bir sahne diliyle aktaran özel yapım bir çocuk oyunu.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 3 Mayıs Pazar

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
