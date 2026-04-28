İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 2-3 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Gergedanlar
Tür: Absürt Tiyatro / Kara Komedi
Konu: Eugene Ionesco’nun klasik eserinde toplumun kitle psikolojisiyle tek tipleşmesi ve insanların “gergedanlara” dönüşmesi anlatılır. Berenger’in bu dönüşüme karşı insan kalma mücadelesi merkezdedir.
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 20:00 / 3 Mayıs Pazar – 15:00
Oyuncular: Betül Çevgen Söyük, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Deniz Arna, Ebru Kaymakçı, Ferhat Işıktaş, Güray Doğru, Hakan Kahraman, Handan Ölçener, Kağan Şenbaş, Özen Çağla Akın, Refiye Genç Çoldur, Yasemin Taş
Büyük Romulus
Tür: Absürt Tiyatro / Kara Komedi
Konu: Dürrenmatt’ın eserinde Roma İmparatorluğu’nun çöküşü fonunda, İmparator Romulus’un siyasi kayıtsızlığı üzerinden tarih ve iktidar sorgulanır.
Mekan: Mecidiyeköy Büyük Sahne
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Bahadır Sözen, Beril Yıldız, Beyza Nur Altın, Bilge Su Geneci, Ege Ünverir, Esad Murat Yıldız, Göksu Şahin, Muhamed Enes Karaçizmeli, Oğulcan Bozdoğan, Şeyma Sadioğlu, Ulaş Akcan, Yaren Ünal
Öylece Durur Zaman
Tür: Dram / Modern Klasik
Konu: Savaş sonrası ülkesine dönen fotoğrafçı Sarah ve James’in ilişkisi üzerinden travma, duyarsızlık ve iç hesaplaşmalar anlatılır.
Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Mert Tanık, Murat Coşkuner, Pervin Bağdat, Sevil Akı
İkinci Perdenin Başı
Tür: Dram / Modern Klasik
Konu: Genç oyuncu Muhsin’in seçmelere geç kalmasıyla başlayan süreç, umut, baskı ve varoluşsal bir kırılmaya dönüşür.
Mekan: Müze Gazhane Meydan Sahne
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Alp Tuğhan Taş, Ebru Üstüntaş
Muallak
Tür: Dram / Modern Klasik
Konu: Çağdaş bireyin kimlik krizi, aidiyetsizlik ve topluma tutunamama hali sahneye taşınır.
Mekan: Mecidiyeköy Stüdyo Sahne
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 18:00
Oyuncular: Bilgi bulunmuyor
Fosforlu Cevriye
Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi
Konu: Galata sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Cevriye’nin hikâyesi, İstanbul’un ruhuyla birleşen bir müzikal anlatı sunar.
Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Özpınar, Çağatay Palabıyık, Direnç Dedeoğlu, Elif Verit, Emre Yılmaz, Esra Ede, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali
Haramiler
Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi
Konu: Liyakatsiz yükselişler ve saray düzeni üzerinden yozlaşma ve güç ilişkileri hicvedilir.
Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan
Cimri
Tür: Müzikal / Hiciv / Komedi
Konu: Harpagon’un para takıntısı üzerinden aile ilişkileri ve ahlaki çöküş mizahi bir dille ele alınır.
Mekan: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Semaver Kumpanya)
Saat: 6 Mayıs Çarşamba – 20:30
Oyuncular: Canan Ergüder, Tuğçe Semiz, Serkan Keskin, Ahmet Kaynak, Ekremcan Arslandağ, Metin Alpargun, Mertcan Ertürk, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol, Saniye Samra
Maviydi Bisikletim
Tür: Nostalji / Uyarlama
Konu: 1950’lerin İzmir’ine uzanan anılar üzerinden geçmişe duyulan özlem ve ilk aşk teması işlenir.
Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi – Rasim Öztekin Sahnesi
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 15:00 / 20:00
Oyuncular: Bilgi bulunmuyor
Tür: Nostalji / Uyarlama / Komedi
Konu: Hamlet’in absürt, doğaçlama ve müzikal bir yorumla sahneye taşındığı eğlenceli bir uyarlama.
Mekan: Baba Sahne
Saat: 2 Mayıs Cumartesi – 16:00 / 20:30
Oyuncular: Bilgi bulunmuyor
Uçan Hollandalı (The Flying Dutchman)
Tür: Opera / Müzikli Gösteri
Konu: Lanetlenmiş bir denizcinin, gerçek aşk sayesinde kurtuluş arayışı Wagner’in epik diliyle sahnelenir.
Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu
Saat: 2 Mayıs Cumartesi (Saat belirtilmemiş)
Oyuncular: Bilgi bulunmuyor
Legends of Istanbul
Tür: Opera / Müzikli Gösteri
Konu: İstanbul’un efsanelerini dijital sahne efektleriyle birleştiren interaktif bir performans deneyimi.
Mekan: Legends Of Istanbul (Çeşitli Konumlar)
Saat: 2 Mayıs Cumartesi (Çeşitli saatler)
Oyuncular: Bilgi bulunmuyor
Yorum Yazın