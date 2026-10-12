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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 10-11 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 10-11 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 03:47
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Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için İstanbul'daki salonlarda 10-11 Ekim 2026'da gösterimde olan filmleri derledik. Barış Arduç ile Farah Zeynep Abdullah'ı buluşturan korku filmi Soy, Özge Gürel'li romantik komedi Medeni Haller ve Jessica Chastain'in başrolündeki Diğer Anne, 9 Ekim'de vizyona giren yapımların başını çekiyor. Verity, Vahşinin Kalbi ve Digger gibi geçen haftanın filmleri de salonlardaki yerini koruyor. Korkudan animasyona, komediden drama uzanan listede her yaştan izleyiciye uygun bir seçenek var.

Kaynak: Sinemalar.com

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Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

Konu: Özel Kuvvetler subayı James Belmont, bindiği askeri uçağın Alaska'nın ıssız bir bölgesine düşmesinden sağ kurtulur. Yanında yalnızca sadık savaş köpeği vardır. Dondurucu soğuk, vahşi hayvanlar ve azalan erzakla boğuşan ikili, kurtarılmayı beklemek yerine kendi yollarını açmak zorunda kalır.

Yönetmen: David Ayer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons

İsyan (Mutiny)

Konu: Eski özel kuvvetler askeri Cole Reed, yanında çalıştığı milyarder sanayici Taran gözlerinin önünde öldürülünce cinayetin baş şüphelisi olur. Kaçak durumdaki Reed, adını temize çıkarmak için katillerin peşine düşer ve iz onu yük gemilerine kadar götürür. Takip derinleştikçe olayın arkasındaki uluslararası komplo gün yüzüne çıkar.

Yönetmen: Jean-François Richet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Møller

Avengers: Endgame – Encore

Konu: Thanos'un parmak şıklatmasıyla evrenin yarısı yok olduktan sonra hayatta kalan Yenilmezler, kaybettiklerini geri getirmek için son kez bir araya gelir. 2019'un rekor kıran filmi, yeniden gösterim kapsamında salonlarda. Gösterimde 18 Aralık 2026'da vizyona girecek Avengers: Doomsday'e bağlanan özel sahneler de yer alıyor.

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Sınırsız (Runner)

Konu: Askerlikten sonra kuryeliğe başlayan bir adam, ağır hasta bir çocuğu hayatta tutacak donör organı zamanında teslim etmek için yola çıkar. Organın peşindeki acımasız suçlular, bu teslimatı nefes kesen bir zamana karşı yarışa çevirir.

Yönetmen: Scott Waugh

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Alan Ritchson, Rodrigo Santoro, Owen Wilson

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Konu: Peter Parker üniversiteye odaklanıp Örümcek-Adam kimliğini geride bırakmaya karar verir. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye atınca sözünü bozup kostümü yeniden giyer ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir müttefikle güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

The Odyssey

Konu: Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un tanrılara ve mitolojik canavarlara karşı verdiği destansı mücadele. Christopher Nolan, IMAX kameralarla çektiği filmde bu yolculuğu kahramanın savaş sonrası yaşadığı ruhsal hesaplaşmayla birlikte anlatıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron

Korku ve gerilim

Korku ve gerilim

Soy

Konu: Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla arkadaşlarını da yanına alıp İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, içeri adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopar. Lanetli bir tablonun etkisi altına giren grup, konağın sırları ve aralarındaki ihanetler ortaya çıktıkça birer birer avlanmaya başlar. Ayakta kalan Başak, kökleri Antik Mısır'a uzanan laneti durdurabilecek bir seçimle yüz yüze gelir.

Yönetmen: Maxime Alexandre

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar

Diğer Anne (Other Mommy)

Konu: Evliliği sarsıntıda olan bir ailenin 8 yaşındaki kızı Bela, odasında annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. 'Diğer Anne' adını verdiği bu varlık, zamanla yalnızca onu değil bütün aileyi tehdit etmeye başlar. Film, Josh Malerman'ın Incidents Around the House romanından uyarlandı.

Yönetmen: Rob Savage

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman

Sonsuz (It Ends)

Konu: Yeni mezun olmuş bir grup arkadaş, birlikte geçirdikleri son gecede yanlış bir sapağa girer ve kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda bulur. Ya kaderlerini kabullenecek ya da bir çıkış arayacaklardır. Açıklanamayan güçler ve tarif edilemez bir dehşet, geceyi kısa sürede kabusa çevirir.

Yönetmen: Alex Ullom

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Akira Jackson, Phinehas Yoon, Noah Toth

7 Günahın Laneti

Konu: Geçmişte işlediği suçlardan kaçan varlıklı bir adam, maskeli biri tarafından bir mahzene kapatılır. Burada günahlarının bedelini yedi ayrı sınavla ödemeye zorlanır.

Yönetmen: Celal Demirtaş

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

Konu: Maddi sıkıntı içindeki yazar Lowen Ashleigh, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitap serisini tamamlama teklifini kabul eder. Notları incelemek için Crawford ailesinin evine yerleşen Lowen, Verity'nin çocuklarının ölümüne dair rahatsız edici itiraflar içeren otobiyografik bir taslak bulur. Film, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlandı.

Yönetmen: Michael Showalter

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Üç Harfliler: Mühür

Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kabusunun içine çeker. Müzeyyen, aileyi saran karanlığın kaynağını ararken kendisi de bu gücün hedefi haline gelir.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci

Resident Evil

Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kabusunun ortasında bulur. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger, efsanevi oyun serisini sıfırdan yorumluyor.

Yönetmen: Zach Cregger

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)

Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine sonuna kadar kullanıyor.

Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas

Azem 6: Mühür

Konu: Çocukluğunun geçtiği köye dönen bir kadın, burada açıklanamayan olaylarla karşılaşır. Olayların izini sürdükçe köyün üzerine çökmüş kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Özgür Akbaş

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Şükran Çağman, Reyhan İlhan

Animasyon ve aile

Animasyon ve aile

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder. Mitolojik yaratıklarla dolu adaya düşen ikilinin, anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu bulması gerekir.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar. Yerli yapım, çocuklara dostluk ve kendini tanıma üzerine sıcak bir hikaye anlatıyor.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, kötülüğe karşı mücadele etmek için yola çıkar. İstanbul'da başlayan macera, ekibi Türkiye'nin dört bir yanına taşır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship)

Konu: Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı animasyonda cesur Gerda, aniden ortadan kaybolan yakın arkadaşı Kai'yi aramaya koyulur. Kuzey ışıklarını takip ettiği yolculukta yeni dostlar edinir.

Yönetmen: Bente Lohne

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer. Düğün hazırlıklarının ortasında başlayan yolculuk büyülü maceralara sahne olur.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ayı Kardeşler Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn)

Konu: Sevilen ayı kardeşler, uzak ve distopik bir geleceğe sürüklenir. İnsanlığı kurtarmaya yönelik bir görevin içinde kendilerini bulan kahramanlar, bu kez zamana karşı yarışır.

Yönetmen: Lin Yongchang

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikaye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Komedi ve romantik

Komedi ve romantik

Medeni Haller

Konu: Evlilikten uzak duran, özel hayatını sıkı bir kontrol altında tutan başarılı boşanma avukatı Aylin Ateşsaçar, yakın arkadaşı Engin'e karşı duygularını onu kaybetme korkusuyla yıllardır bastırır. Engin'in evlenmeye karar vermesiyle dengesi sarsılır. Evliliğe inanan, hayatı daha hafiften alan nikah memuru Ozan'la tanışan Aylin, başta çatışmalı ilerleyen bu ilişkiyle birlikte aşka ve kendi beklentilerine yeniden bakmaya başlar.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend)

Konu: Stresten kaçmak için lüks bir tatil köyünde sakin bir hafta sonu planlayan arkadaşların hesapları, sorun çıkarmaya meyilli eski dostlarının da gruba katılmasıyla altüst olur. Art arda gelen kötü kararlar, dinlenme planını kahkaha dolu bir kaosa çevirir.

Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau

Digger

Konu: Dünyanın en güçlü insanı olarak görülen petrol milyarderi Digger Rockwell, kendi tetiklediği küresel bir felaketin eşiğinde 'insanlığın kurtarıcısı' rolüne bürünür. Eriyen buzullar ve tsunamiler medeniyeti tehdit ederken Rockwell, yarattığı yıkımı durdurmanın yolunu arar. Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise'u kara mizahı yüksek bir hikayenin merkezine yerleştiriyor.

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg

Damat Mektebi

Konu: Ailelerin kızlarını şehirli damatlara vermeyi tercih ettiği bir köyde, bekar gençler için sıra dışı bir okul açılır. Kahvehaneden bozma 'damat mektebi', köyün delikanlılarına kendilerini ifade etmeyi ve kadınlarla saygılı iletişim kurmayı öğretmeye çalışır. Bu girişim kısa sürede köydeki güç dengelerini de değiştirir.

Yönetmen: M. Hakan Kurşun

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Algı Eke, Mustafa Kırantepe

Davet (The Invite)

Konu: Evliliği durgunlaşmış bir çift, üst kattaki komşularını akşam yemeğine davet eder. Komşuların beklenmedik bir teklifle gelmesiyle sıradan bir yemek, çiftin yıllardır konuşmadığı her şeyi masaya yatıran uzun bir geceye dönüşür.

Yönetmen: Olivia Wilde

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton

Coyote Acme'ye Karşı (Coyote vs. Acme)

Konu: Yıllardır aldığı Acme ürünleri yüzünden sürekli kazaya uğrayan Coyote, sonunda şirketi mahkemeye verir. Davayı üstlenen avukatla birlikte dev şirkete karşı verilen hukuk mücadelesi, canlı çekim ve animasyonun birleştiği bir komediye dönüşür.

Yönetmen: Dave Green

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Will Forte, John Cena, Lana Condor

Dram

Dram

Ateş

Konu: Özel Kuvvetler'de görevli Binbaşı Ateş, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesinin ardından kişisel bir mücadelenin içine çekilir. Olayın arkasındaki yapının izini sürdükçe adalet duygusuyla intikam arzusu arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır.

Yönetmen: Savaş Satış

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Savaş Satış, Bora Cengiz, Bahtiyar Engin

Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea)

Konu: İleri evre demansla yaşayan bir kadının bakımı, ailesini zor kararların eşiğine getirir. Annenin tedavisine ve geleceğine dair kararları kimin vereceği sorusu, aile içinde etik ve duygusal bir hesaplaşmayı başlatır.

Yönetmen: Lance Hammer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Juliette Binoche, Tom Courtenay

Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok

Konu: Bir mezarlığın etrafında kesişen hayatları anlatan yerli dram. İrfan, kendisi ve eşi için mezar yeri arayan emekli bir bankacıya aracılık ederek ihtiyaç duyduğu parayı kazanmayı umar. Babasıyla mezarlıkta çalışan Harun ise Ahmet'in kızı Cansu'ya yakınlık duymaya başlar.

Yönetmen: Murad Zaloğlu

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Hüseyin Güvenen, Musa Kadan, Mustafa Özer

Tavuk (Hen)

Konu: Kaderinden kaçmak için çiftlikten firar eden bir tavuk, Yunanistan kıyısındaki bir restoranda sığınak bulur. Doğmamış civcivlerini korumaya çalışırken etrafındaki insanların dertlerine de tanıklık eder.

Yönetmen: György Pálfi

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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