İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 10-11 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Soy
Konu: Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla arkadaşlarını da yanına alıp İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, içeri adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopar. Lanetli bir tablonun etkisi altına giren grup, konağın sırları ve aralarındaki ihanetler ortaya çıktıkça birer birer avlanmaya başlar. Ayakta kalan Başak, kökleri Antik Mısır'a uzanan laneti durdurabilecek bir seçimle yüz yüze gelir.
Yönetmen: Maxime Alexandre
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar
Diğer Anne (Other Mommy)
Konu: Evliliği sarsıntıda olan bir ailenin 8 yaşındaki kızı Bela, odasında annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. 'Diğer Anne' adını verdiği bu varlık, zamanla yalnızca onu değil bütün aileyi tehdit etmeye başlar. Film, Josh Malerman'ın Incidents Around the House romanından uyarlandı.
Yönetmen: Rob Savage
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman
Sonsuz (It Ends)
Konu: Yeni mezun olmuş bir grup arkadaş, birlikte geçirdikleri son gecede yanlış bir sapağa girer ve kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda bulur. Ya kaderlerini kabullenecek ya da bir çıkış arayacaklardır. Açıklanamayan güçler ve tarif edilemez bir dehşet, geceyi kısa sürede kabusa çevirir.
Yönetmen: Alex Ullom
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Akira Jackson, Phinehas Yoon, Noah Toth
7 Günahın Laneti
Konu: Geçmişte işlediği suçlardan kaçan varlıklı bir adam, maskeli biri tarafından bir mahzene kapatılır. Burada günahlarının bedelini yedi ayrı sınavla ödemeye zorlanır.
Yönetmen: Celal Demirtaş
Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe
Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)
Konu: Maddi sıkıntı içindeki yazar Lowen Ashleigh, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitap serisini tamamlama teklifini kabul eder. Notları incelemek için Crawford ailesinin evine yerleşen Lowen, Verity'nin çocuklarının ölümüne dair rahatsız edici itiraflar içeren otobiyografik bir taslak bulur. Film, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlandı.
Yönetmen: Michael Showalter
Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026
Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
Üç Harfliler: Mühür
Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kabusunun içine çeker. Müzeyyen, aileyi saran karanlığın kaynağını ararken kendisi de bu gücün hedefi haline gelir.
Yönetmen: Mert Uzunmehmet
Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci
Resident Evil
Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kabusunun ortasında bulur. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger, efsanevi oyun serisini sıfırdan yorumluyor.
Yönetmen: Zach Cregger
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)
Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine sonuna kadar kullanıyor.
Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig
Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas
Azem 6: Mühür
Konu: Çocukluğunun geçtiği köye dönen bir kadın, burada açıklanamayan olaylarla karşılaşır. Olayların izini sürdükçe köyün üzerine çökmüş kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalır.
Yönetmen: Özgür Akbaş
Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026
Ana Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Şükran Çağman, Reyhan İlhan
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