onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da Bir Köpek Kalbi Duran Yavrusunu Veterinere Getirdi, Hayatını Kurtardı

İstanbul'da Bir Köpek Kalbi Duran Yavrusunu Veterinere Getirdi, Hayatını Kurtardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 14:44

İçerik Devam Ediyor

Soğuk kış günlerinde patili dostlarımız zor zamanlar yaşayabiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, özellikle yavrularını doyurmakta zorluk çekiyor. İstanbul'da bir güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, bir köpeğin yavrusunu veterinere götürdüğü görüldü. Kalbi duran minik köpeği veteriner kurtardı, ısıttı. 

O anlar sizin de kalbinizi ısıtacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağmurlu bir İstanbul gününde anne köpek, kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. O anlar veterinerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağmurlu bir İstanbul gününde anne köpek, kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. O anlar veterinerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner yavruyu hayata döndürmeye çalışırken anne köpek bir an olsun başından ayrılmadı.

Veteriner yavruyu hayata döndürmeye çalışırken anne köpek bir an olsun başından ayrılmadı.

Veteriner, yavru köpeği hayata döndürmeyi başardı. Soğuktan üşüyen köpeği özenle ısıtmayı da ihmal etmedi.

Veteriner, yavru köpeği hayata döndürmeyi başardı. Soğuktan üşüyen köpeği özenle ısıtmayı da ihmal etmedi.

Sağlığına kavuşan yavru köpek sonunda annesiyle kavuştu. O anlar ise izleyen herkesin kalbini eritti.

Sağlığına kavuşan yavru köpek sonunda annesiyle kavuştu. O anlar ise izleyen herkesin kalbini eritti.

👇🏻🥹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Ya sen nereden biliyorsun veterineri, kimin sana yardım edeceğini? Doğru adrese gitmiş, onlardan da Allah razı olsun, kurtarmışlar yavruyu.

Mirliva RA

Merhamet eden merhamet bulsun, merhamet edenin kendinden aciz olana rahmet gösterenin yolu aydınlık olsun Allah ondan razı olsun.

Pinar K. Erdem

Ahh yavrummm benimm akıllımm . Birçok insandan çok daha akıllı bu canlar. Hayvan diyip geçmeyin . Kurban olurum senin güzel gönlüne..🥰🥰