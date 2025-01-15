İstanbul'da Bir Köpek Kalbi Duran Yavrusunu Veterinere Getirdi, Hayatını Kurtardı

Soğuk kış günlerinde patili dostlarımız zor zamanlar yaşayabiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, özellikle yavrularını doyurmakta zorluk çekiyor. İstanbul'da bir güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, bir köpeğin yavrusunu veterinere götürdüğü görüldü. Kalbi duran minik köpeği veteriner kurtardı, ısıttı.
O anlar sizin de kalbinizi ısıtacak.
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Yağmurlu bir İstanbul gününde anne köpek, kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. O anlar veterinerin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Veteriner yavruyu hayata döndürmeye çalışırken anne köpek bir an olsun başından ayrılmadı.
Veteriner, yavru köpeği hayata döndürmeyi başardı. Soğuktan üşüyen köpeği özenle ısıtmayı da ihmal etmedi.
Sağlığına kavuşan yavru köpek sonunda annesiyle kavuştu. O anlar ise izleyen herkesin kalbini eritti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ya sen nereden biliyorsun veterineri, kimin sana yardım edeceğini? Doğru adrese gitmiş, onlardan da Allah razı olsun, kurtarmışlar yavruyu.
Merhamet eden merhamet bulsun, merhamet edenin kendinden aciz olana rahmet gösterenin yolu aydınlık olsun Allah ondan razı olsun.
Ahh yavrummm benimm akıllımm . Birçok insandan çok daha akıllı bu canlar. Hayvan diyip geçmeyin . Kurban olurum senin güzel gönlüne..🥰🥰