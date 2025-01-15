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Yatak ve Tablet İçin Birbirine Giren İkizlerin Tartışması Viral Oldu

Yatak ve Tablet İçin Birbirine Giren İkizlerin Tartışması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2025 - 12:04

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İkiz kardeşlik zor zanaat... Aynı anda dünyaya gözlerinizi açtığınız kardeşiniz diğer kardeşlik çeşitlerinden farklı olabiliyor. İkizlerin kavgası da kardeşliği de uç noktalarda olabiliyor. İki küçük ikiz kardeş de tablet, oda, yatak gibi konularda birbirine girdi. Mesele tatlıya bağlansa da o anlar viral oldu.

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İkizlerin tartışması bol kaos, argüman ve bahane içeriyordu. Kim kardeşiyle böyle olmadı ki diyebilirsiniz.

İkizlerin tartışması bol kaos, argüman ve bahane içeriyordu. Kim kardeşiyle böyle olmadı ki diyebilirsiniz.

İşte tatlıya bağlanan kardeş kavgası 📹

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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